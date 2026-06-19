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"Vamos para cima deles": torcedores se mobilizam em Porto Alegre para assistir Brasil x Haiti

Espaços da Capital se organizaram para transmitir a partida da Seleção Brasileira na noite desta sexta-feira

Airton Lemos

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Maria Regina Eichenberg

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