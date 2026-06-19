"Vamos para cima deles": torcedores se mobilizam em Porto Alegre para assistir Brasil x Haiti

Os primeiros torcedores começaram a chegar à Arena Nº 1, instalada no Parque Harmonia, na tarde desta sexta-feira (19), para acompanhar a partida entre Brasil e Haiti pela Copa do Mundo de 2026. A expectativa é que o movimento aumente até o horário do confronto da Seleção Brasileira, marcado para 21h30min.

O evento integra a programação organizada para os jogos do Brasil e reunirá shows, atrações e público para acompanhar, em conjunto, as partidas da Seleção no Mundial. Em Porto Alegre, a programação contará com apresentações da Banda Eva, do grupo Hitmaker e do DJ Heitor. A entrada é gratuita mediante retirada antecipada e doação de 1 kg de alimento não perecível.

Entre os primeiros a chegar ao Parque Harmonia está a securitária Roberta Cardoso da Silva. Para ela, o evento vai além do futebol e se transforma em uma oportunidade para reunir pessoas e fazer novas amizades.

— Acho muito interessante. Reúne bastante pessoas. A gente interage, conhece outras pessoas. Essas meninas são de Campo Bom, então acaba expandindo as amizades — afirma Roberta.

Quem também aproveita a programação é o casal Leandro Cardoso de Lima e Thalia Moreira Oliveira. Para ela, a Arena Nº1 oferece uma oportunidade de reunir pessoas em torno de uma experiência compartilhada.

— É importante para reunir as pessoas e fazer com que elas tenham um pouco mais de conhecimento sobre o futebol. Eu, por exemplo, não entendo nada, mas gosto de vir, gosto de assistir — relata Thalia Moreira Oliveira, de 28 anos.

Segundo ela, a programação musical também contribui para atrair o público ao Parque Harmonia.

— Com certeza. A banda e os shows ajudam a atrair o público. Está todo mundo reunido aqui — completa.

Já Leandro aposta em uma goleada brasileira.

— Meu palpite é 7 a 1 para o Brasil. Vamos para cima deles — brinca.

Mesmo confiante, o vigilante acredita que a Seleção ainda enfrenta limitações.

— Eu sou do time do Neymar. Para mim é Neymar e mais nove. O técnico está fazendo o que pode com o grupo que tem — comenta.

Movimentação nos bares

Para atrair torcedores para acompanhar a segunda partida do Brasil na Copa do Mundo, o Janela Bar, na Cidade Baixa, preparou uma decoração especial, disponibilizou quatro TVs, contará com DJ antes da partida e oferecerá um cardápio temático. A franquia criou opções de hambúrgueres e drinks inspirados no Mundial.

O proprietário, Joal Aramburu, diz que, na competição dos lanches, o representante da França, com ingredientes tradicionais do país, como champignon na manteiga e mostarda Dijon, está saindo na frente.

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— Como no futebol, em que a França é a grande favorita, ela também está ganhando aqui, com o hambúrguer mais vendido — afirma.

Conforme o proprietário, o período de Copa aumenta a movimentação nos bares e é considerado um momento especial para o setor. No último sábado (13), dia da estreia da Seleção Brasileira, a noite foi de casa cheia, com torcedores ocupando todos os espaços do estabelecimento.

No bairro Bonfim, os estabelecimentos estão decorados em clima de Copa. Foi a escolha da funcionária pública Alessandra Goessel da Silva, que veio de Canoas especialmente para assistir ao jogo contra o Haiti na companhia de três amigas. A torcedora está convicta da vitória brasileira.

— A gente veio para cá para ver o Brasil ganhar, porque o primeiro jogo foi decepcionante. Acredito que hoje vai ter uma virada. Meu palpite é 3 a 1.

Em uma mesa próxima, no bar vizinho, os amigos Maria Carolina de Oliveira Sartori e Kevin Eduardo Gonçalves Oliveira também estavam otimistas. Trajada de verde e amarelo, a empresária conta que ainda vê chances de uma campanha que leve o Brasil a conquistar a tão desejada sexta estrela na camisa da Seleção.

— Sei que a esperança do hexa já passou faz muito tempo, mas, para mim, ela ainda não morreu. Ainda tem um pouquinho de chance. Gosto muito do clima da Copa, dá um patriotismo gostoso.

Para o bancário, que prefere assistir aos jogos do Brasil sempre com os amigos em uma mesa de bar, a vitória nesta sexta-feira (19) é certa:

— 4 a 1 está bom. Hoje a gente tem que mostrar para que veio!