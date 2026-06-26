Vai começar o mata-mata: conheça os oito melhores batedores de pênalti da Seleção Brasileira

Carlo Ancelotti comanda o Brasil em busca do hexacampeonato. Rafael Ribeiro/CBF / CBF/Divulgação

A partir de agora, na fase mata-mata, qualquer jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo pode ser decidido nos pênaltis.

Por conta disso, Zero Hora fez um levantamento do histórico e do aproveitamento dos jogadores da Seleção em penalidades, com ênfase na última temporada, no campeonato nacional disputado pelos atletas — cobranças no tempo normal — e nos confrontos decididos na marca da cal em jogos eliminatórios de mata-mata ao longo do ciclo (de 2023 até agora).

Os principais destaques são Igor Thiago, Raphinha e Fabinho. Também apresentaram bom desempenho, na ordem, Bruno Guimarães, Casemiro, Lucas Paquetá, Neymar e Rayan.

São esses que devem ser os nomes prioritários para bater pênaltis caso algum jogo do Brasil termine empatado após a prorrogação.

Confira abaixo o desempenho dos atletas da Seleção em pênaltis:

Destaques: tiveram bom aproveitamento em pênaltis ao longo do ciclo

Atacante Igor Thiago é o atleta da Seleção que mais fez gols de pênaltis no recorte da última temporada europeia. Brentford FC / Divulgação

1) Igor Thiago

Cobrador oficial do Brentford, converteu oito dos nove pênaltis que bateu na Premier League 2025/26.

Fez ainda dois gols de pênalti em dois amistosos recentes da Seleção: Brasil 3 x 1 Croácia , em março, e Brasil 6 x 2 Panamá , em maio.

, em março, e , em maio. Em 9 de março, na quinta rodada da Copa da Inglaterra, marcou de pênalti no empate por 2 a 2 com o West Ham e depois ainda converteu na disputa de penalidades, não impedindo, porém, a eliminação do Brentford da competição.

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2) Raphinha

Atacante é destaque no Barcelona com 100% de aproveitamento. ROBERTO SCHMIDT / AFP

Marcou três gols nos três pênaltis que bateu pelo Barcelona na La Liga 2025/26.

Converteu ainda o único pênalti que bateu pelo Barcelona na Liga dos Campeões 2025/26.

Converteu três das três penalidades que bateu pela Seleção Brasileira ao longo das Eliminatórias, sendo o único atleta do Brasil que fez gol de pênalti na competição.

3) Fabinho

Pelo Al-Ittihad, converteu um pênalti no Campeonato Saudita 2025/26 e outro na Liga dos Campeões da Ásia 2025/26, sem desperdiçar nenhuma cobrança.

Balançou as redes ainda na disputa por pênaltis da semifinal da Copa do Rei 2026, após empate por 2 a 2 contra o Al-Kholod. Porém, não evitou a eliminação do seu time na ocasião.

Nas quartas de final da Copa do Rei 2025, Fabinho ajudou o Al-Ittihad a eliminar o Al-Hilal nos pênaltis, convertendo a sua cobrança após empate por 2 a 2.

Nos tempos de Liverpool, Fabinho ainda marcou em duas disputas de penalidade importantes: em 2019, ajudou a equipe a conquistar a Supercopa da Uefa, após empate por 2 a 2 com o Chelsea. Já em 2020, após empate por 1 a 1 com o Arsenal, Fabinho converteu o seu pênalti, mas não impediu a derrota do seu então time na Supercopa da Inglaterra.

Bruno Guimarães tem se destacado nos jogos do Brasil. Divulgação / Newcastle United

4) Bruno Guimarães

Converteu dois dos dois pênaltis que bateu pelo Newcastle na última Premier League 2025/26.

Contudo, desperdiçou a penalidade na eliminação para o Bournemouth, na terceira rodada da Copa da Inglaterra 2026/26

Apesar disso, converteu em três disputas de pênalti pelo Newcastle ao longo do ciclo: na 2ª rodada da Copa da Liga Inglesa 2024, na 5ª fase da Copa da Inglaterra 2024 e nas quartas da Copa da Liga Inglesa 2023.

na 2ª rodada da Copa da Liga Inglesa 2024, na 5ª fase da Copa da Inglaterra 2024 e nas quartas da Copa da Liga Inglesa 2023. Além disso, na semifinal dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, após empate por 0 a 0 com o México, Bruno Guimarães foi um dos atletas da Seleção Brasileira que converteu na disputa por pênaltis, ajudando a pavimentar o caminho do bicampeonato olímpico.

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Casemiro é homem de confiança de Carlo Ancelotti. Adrian dennis / AFP

5) Casemiro

Ao longo do ciclo, Casemiro disputou quatro decisões por pênaltis pelo Manchester United e converteu em todas, com destaque para a Supercopa da Inglaterra 2024, quando, apesar do gol, não impediu a derrota por 7 a 6 para o Liverpool. O volante converteu ainda na 5ª fase da Copa da Inglaterra 2025, e nas semifinais de duas edições da Copa da Inglaterra: 2024 e 2023.

Além disso, Casemiro converteu o seu pênalti pela Seleção Brasileira na fatídica eliminação para a Croácia, nas quartas da Copa do Mundo 2022.

6) Lucas Paquetá

Converteu pelo Flamengo na disputa por pênaltis da final do Campeonato Carioca 2026, após empate por 0 a 0 com o Fluminense, ajudando o time rubro-negro a conquistar o título.

No segundo semestre de 2025, converteu ainda os dois pênaltis que bateu pelo West Ham, na Premier League 2025/26.

7) Neymar

Craque brasileiro entrou na partida contra a Escócia. Chandan Khanna / AFP

Converteu o único pênalti que bateu pelo Santos no Brasileirão 2025.

Marcou de pênalti ainda na disputa com o CRB, após empate por 1 a 1, na terceira fase da Copa do Brasil. Porém, não conseguiu impedir a eliminação do time santista da competição.

Apesar disso, o atacante desperdiçou um pênalti na estreia do Brasil nas Eliminatórias, contra a Bolívia, em setembro de 2023.

Contudo, Neymar tem um histórico importante de gols de pênalti pela Seleção.

tem um histórico importante de gols de pênalti pela Seleção. No tempo normal, marcou de pênalti na vitória por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul, nas oitavas da Copa do Mundo 2022.

Converteu ainda o gol do ouro inédito, na final dos Jogos Olímpicos 2016, no Rio de Janeiro, contra a Alemanha. E também marcou na disputa por pênaltis na classificação nas oitavas da Copa 2014, após empate por 1 a 1 com o Chile.

8) Rayan

Converteu em duas decisões por pênalti pelo Vasco, no vice da Copa do Brasil 2025: nas quartas, contra o Botafogo, e na semifinal, contra o Fluminense.

Amostra pequena:

- O atacante Endrick, do Lyon, e o volante Éderson, da Atalanta, marcaram um gol de pênalti cada um, respectivamente, nos Campeonatos Italiano e Francês.

Desempenho médio:

Léo Pereira

Converteu na final do Campeonato Carioca e nas quartas da Copa Libertadores 2025, mas desperdiçou na derrota na final do Mundial 2025, para o PSG.

Douglas Santos

Participou de quatro decisões de pênalti na Copa da Rússia pelo Zenit ao longo do ciclo: converteu em duas e perdeu em duas.

Vinícius Júnior

Bateu dois pênaltis pelo Real Madrid na Liga dos Campeões 2025/26, tendo convertido um e desperdiçado outro.

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Não participou de nenhuma das três decisões por pênalti do Real Madrid no ciclo.

Gabriel Martinelli

Converteu pênalti pela Seleção Brasileira em duas oportunidades: na semifinal das Olimpiadas 2020, em Tóquio, na vitória sobre o México, e nas quartas da Copa América 2024, na derrota sobre o Uruguai.

Porém, pelo Arsenal, desperdiçou pênalti nas oitavas da Liga Europa 2022/23, na eliminação para o Sporting.

Matheus Cunha

Pelo Manchester United, perdeu pênalti na eliminação para o Grimsy Town, na segunda rodada da Copa da Liga Inglesa 2025/26.

Nas quartas da Copa da Liga Inglesa 2022/23, converteu na derrota por 5 a 4 para o Nottingham Forest.

Marquinhos

Desperdiçou pênalti na eliminação do Brasil para a Croácia , nas quartas da Copa do Mundo 2022.

, nas quartas da Copa do Mundo 2022. Porém, converteu na final dos Jogos Olímpicos 2016, contra a Alemanha, ajudando o Brasil a conquistar o então ouro inédito, e na vitória sobre o Paraguai, nas quartas da Copa América 2019, na Arena do Grêmio, contribuindo para a classificação da Seleção em uma campanha que terminaria em título.

Mal desempenho ou sem experiência em pênaltis:

Gabriel Magalhães

Desperdiçou pênalti na derrota do Arsenal na final da Liga dos Campeões 2025/26.

Luiz Henrique

Desperdiçou um pênalti no Campeonato Russo 2025/26.

Iban̈ez

Desperdiçou pênalti na Supercopa Saudita 2024, na derrota do Al-Ahli para o Al-Hilal.