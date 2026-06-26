Vai começar o mata-mata: conheça os oito melhores batedores de pênalti da Seleção Brasileira

A partir de agora, na fase mata-mata, qualquer jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo pode ser decidido nos pênaltis.
Por conta disso, Zero Hora fez um levantamento do histórico e do aproveitamento dos jogadores da Seleção em penalidades, com ênfase na última temporada, no campeonato nacional disputado pelos atletas — cobranças no tempo normal — e nos confrontos decididos na marca da cal em jogos eliminatórios de mata-mata ao longo do ciclo (de 2023 até agora).
Os principais destaques são Igor Thiago, Raphinha e Fabinho. Também apresentaram bom desempenho, na ordem, Bruno Guimarães, Casemiro, Lucas Paquetá, Neymar e Rayan.
São esses que devem ser os nomes prioritários para bater pênaltis caso algum jogo do Brasil termine empatado após a prorrogação.
Copa do Mundo 2026
Confira abaixo o desempenho dos atletas da Seleção em pênaltis:
Destaques: tiveram bom aproveitamento em pênaltis ao longo do ciclo
1) Igor Thiago
- Cobrador oficial do Brentford, converteu oito dos nove pênaltis que bateu na Premier League 2025/26.
- Fez ainda dois gols de pênalti em dois amistosos recentes da Seleção: Brasil 3 x 1 Croácia, em março, e Brasil 6 x 2 Panamá, em maio.
- Em 9 de março, na quinta rodada da Copa da Inglaterra, marcou de pênalti no empate por 2 a 2 com o West Ham e depois ainda converteu na disputa de penalidades, não impedindo, porém, a eliminação do Brentford da competição.
2) Raphinha
- Marcou três gols nos três pênaltis que bateu pelo Barcelona na La Liga 2025/26.
- Converteu ainda o único pênalti que bateu pelo Barcelona na Liga dos Campeões 2025/26.
- Converteu três das três penalidades que bateu pela Seleção Brasileira ao longo das Eliminatórias, sendo o único atleta do Brasil que fez gol de pênalti na competição.
3) Fabinho
- Pelo Al-Ittihad, converteu um pênalti no Campeonato Saudita 2025/26 e outro na Liga dos Campeões da Ásia 2025/26, sem desperdiçar nenhuma cobrança.
- Balançou as redes ainda na disputa por pênaltis da semifinal da Copa do Rei 2026, após empate por 2 a 2 contra o Al-Kholod. Porém, não evitou a eliminação do seu time na ocasião.
- Nas quartas de final da Copa do Rei 2025, Fabinho ajudou o Al-Ittihad a eliminar o Al-Hilal nos pênaltis, convertendo a sua cobrança após empate por 2 a 2.
- Nos tempos de Liverpool, Fabinho ainda marcou em duas disputas de penalidade importantes: em 2019, ajudou a equipe a conquistar a Supercopa da Uefa, após empate por 2 a 2 com o Chelsea. Já em 2020, após empate por 1 a 1 com o Arsenal, Fabinho converteu o seu pênalti, mas não impediu a derrota do seu então time na Supercopa da Inglaterra.
4) Bruno Guimarães
- Converteu dois dos dois pênaltis que bateu pelo Newcastle na última Premier League 2025/26.
- Contudo, desperdiçou a penalidade na eliminação para o Bournemouth, na terceira rodada da Copa da Inglaterra 2026/26
- Apesar disso, converteu em três disputas de pênalti pelo Newcastle ao longo do ciclo: na 2ª rodada da Copa da Liga Inglesa 2024, na 5ª fase da Copa da Inglaterra 2024 e nas quartas da Copa da Liga Inglesa 2023.
- Além disso, na semifinal dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, após empate por 0 a 0 com o México, Bruno Guimarães foi um dos atletas da Seleção Brasileira que converteu na disputa por pênaltis, ajudando a pavimentar o caminho do bicampeonato olímpico.
5) Casemiro
- Ao longo do ciclo, Casemiro disputou quatro decisões por pênaltis pelo Manchester United e converteu em todas, com destaque para a Supercopa da Inglaterra 2024, quando, apesar do gol, não impediu a derrota por 7 a 6 para o Liverpool. O volante converteu ainda na 5ª fase da Copa da Inglaterra 2025, e nas semifinais de duas edições da Copa da Inglaterra: 2024 e 2023.
- Além disso, Casemiro converteu o seu pênalti pela Seleção Brasileira na fatídica eliminação para a Croácia, nas quartas da Copa do Mundo 2022.
6) Lucas Paquetá
- Converteu pelo Flamengo na disputa por pênaltis da final do Campeonato Carioca 2026, após empate por 0 a 0 com o Fluminense, ajudando o time rubro-negro a conquistar o título.
- No segundo semestre de 2025, converteu ainda os dois pênaltis que bateu pelo West Ham, na Premier League 2025/26.
7) Neymar
- Converteu o único pênalti que bateu pelo Santos no Brasileirão 2025.
- Marcou de pênalti ainda na disputa com o CRB, após empate por 1 a 1, na terceira fase da Copa do Brasil. Porém, não conseguiu impedir a eliminação do time santista da competição.
- Apesar disso, o atacante desperdiçou um pênalti na estreia do Brasil nas Eliminatórias, contra a Bolívia, em setembro de 2023.
- Contudo, Neymar tem um histórico importante de gols de pênalti pela Seleção.
- No tempo normal, marcou de pênalti na vitória por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul, nas oitavas da Copa do Mundo 2022.
- Converteu ainda o gol do ouro inédito, na final dos Jogos Olímpicos 2016, no Rio de Janeiro, contra a Alemanha. E também marcou na disputa por pênaltis na classificação nas oitavas da Copa 2014, após empate por 1 a 1 com o Chile.
8) Rayan
- Converteu em duas decisões por pênalti pelo Vasco, no vice da Copa do Brasil 2025: nas quartas, contra o Botafogo, e na semifinal, contra o Fluminense.
Amostra pequena:
- O atacante Endrick, do Lyon, e o volante Éderson, da Atalanta, marcaram um gol de pênalti cada um, respectivamente, nos Campeonatos Italiano e Francês.
Desempenho médio:
Léo Pereira
- Converteu na final do Campeonato Carioca e nas quartas da Copa Libertadores 2025, mas desperdiçou na derrota na final do Mundial 2025, para o PSG.
Douglas Santos
- Participou de quatro decisões de pênalti na Copa da Rússia pelo Zenit ao longo do ciclo: converteu em duas e perdeu em duas.
Vinícius Júnior
- Bateu dois pênaltis pelo Real Madrid na Liga dos Campeões 2025/26, tendo convertido um e desperdiçado outro.
- Não participou de nenhuma das três decisões por pênalti do Real Madrid no ciclo.
Gabriel Martinelli
- Converteu pênalti pela Seleção Brasileira em duas oportunidades: na semifinal das Olimpiadas 2020, em Tóquio, na vitória sobre o México, e nas quartas da Copa América 2024, na derrota sobre o Uruguai.
- Porém, pelo Arsenal, desperdiçou pênalti nas oitavas da Liga Europa 2022/23, na eliminação para o Sporting.
Matheus Cunha
- Pelo Manchester United, perdeu pênalti na eliminação para o Grimsy Town, na segunda rodada da Copa da Liga Inglesa 2025/26.
- Nas quartas da Copa da Liga Inglesa 2022/23, converteu na derrota por 5 a 4 para o Nottingham Forest.
Marquinhos
- Desperdiçou pênalti na eliminação do Brasil para a Croácia, nas quartas da Copa do Mundo 2022.
- Porém, converteu na final dos Jogos Olímpicos 2016, contra a Alemanha, ajudando o Brasil a conquistar o então ouro inédito, e na vitória sobre o Paraguai, nas quartas da Copa América 2019, na Arena do Grêmio, contribuindo para a classificação da Seleção em uma campanha que terminaria em título.
Mal desempenho ou sem experiência em pênaltis:
Gabriel Magalhães
- Desperdiçou pênalti na derrota do Arsenal na final da Liga dos Campeões 2025/26.
Luiz Henrique
- Desperdiçou um pênalti no Campeonato Russo 2025/26.
Iban̈ez
- Desperdiçou pênalti na Supercopa Saudita 2024, na derrota do Al-Ahli para o Al-Hilal.
O zagueiro Bremer, os laterais Danilo e Alex Sandro e o volante Danilo Santos não têm experiências recentes em penalidades pela Seleção ou nas principais competições por seus clubes.