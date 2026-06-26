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Vai começar o mata-mata: conheça os oito melhores batedores de pênalti da Seleção Brasileira

Zero Hora fez um levantamento do desempenho dos atletas do grupo de Carlo Ancelotti em penalidades na última temporada e ao longo do ciclo

Rodrigo Oliveira

Direto de Morristown

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