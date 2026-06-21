Uruguai x Cabo Verde hoje: horário e onde assistir ao vivo

Uruguai e Cabo Verde se enfrentam neste domingo (21), pela segunda rodada da Copa do Mundo 2026. O jogo será às 19h, no Hard Rock Stadium, em Miami, Estados Unidos.
Onde assistir à Uruguai x Cabo Verde ao vivo
RBS TV, SporTV, Globoplay, getv, Cazé TV, NSPORTS e SBT anunciam a transmissão ao vivo do jogo.
Tabela da Copa do Mundo 2026
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