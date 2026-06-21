Sensação desta Copa do Mundo, Cabo Verde aprontou de novo. Arrancou um empate em 2 a 2 com o Uruguai, com direito aos primeiros gols da seleção africana em Mundiais, e ainda sonha com classificação para a próxima fase.
Veja como foi Uruguai x Cabo Verde
Os principais destaques de Uruguai x Cabo Verde
Tabela da Copa do Mundo 2026
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