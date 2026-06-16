Uruguai quase repete Argentina de 2022, mas busca empate com a Arábia Saudita na estreia da Copa

Uruguai sofreu para marcar o gol de empate, que veio aos 35 do segundo tempo. PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Não foi desta vez que um sul-americano venceu na Copa do Mundo de 2026. O Uruguai saiu atrás da Arábia Saudita – como a Argentina, em 2022, e foi derrotada –, mas buscou o empate em 1 a 1 nesta segunda-feira (15), em Miami, nos Estados Unidos.

A partida encerrou a primeira rodada do Grupo H, que também teve igualdade entre Espanha e Cabo Verde.

Assim, a América do Sul segue sem resultados positivos na atual edição da Copa. São duas derrotas (Equador e Paraguai perderam para Costa do Marfim e Estados Unidos, respectivamente) e dois empates (Brasil 1 x 1 Marrocos, além do resultado do Uruguai) até esta segunda.

O jogo

Arrascaeta, meia do Flamengo, foi desfalque. Assim, o único titular do futebol brasileiro foi o lateral-direito Varela. Rochet, goleiro do Inter, ficou no banco de reservas. Muslera, de quase 40 anos, foi titular.

Em um jogo com poucas chances, foi a Arábia Saudita quem chegou ao gol primeiro. Aos 40 minutos, após cobrança de escanteio, Kanno cabeceou, Muslera espalmou, a bola ficou viva na pequena área, e o zagueiro Al-Amri aproveitou para abrir o placar.

Principal nome da seleção do Uruguai atualmente, Federico Valverde fez um jogo apagado. Assim como boa parte da equipe no primeiro tempo, que não conseguiu levar perigo ao gol adversário.

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Na segunda etapa, Matias Viña, jogador do Palmeiras emprestado ao River Plate, deixou o campo para a entrada de Sanabria. Precisando reverter o resultado, o técnico Marcelo Bielsa também mandou a campo o atacante do Fluminense, Cannobio, no lugar de Darwin Nuñez.

Se espalmou de um lado, espalmou do outro

Aos 35 minutos, foi a vez de o goleiro Al-Owais não segurar um cabeceio, de Viñas, e ser vencido no rebote. Maxi Araújo apareceu para empatar o jogo.

Na reta final, o Uruguai foi para cima em busca da virada. A pressão resultou em finalizações perigosas. Em chute de Valverde, de fora da área, já nos acréscimos, Al-Owais salvou e manteve o placar empatado.

Com o resultado, as quatro seleções estão empatadas no Grupo H com um ponto cada. No domingo (21), às 19h, o Uruguai enfrenta Cabo Verde, também em Miami. Mais cedo, às 13h, Espanha x Arábia Saudita jogam em Atlanta.