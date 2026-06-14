Uruguai estreia na Copa contra Arábia Saudita em meio a incertezas e desfalques importantes

Federico Valverde é peça-chave no time do técnico Marcelo Bielsa. Dante Fernandez / AFP

O Uruguai inicia sua campanha na Copa do Mundo de 2026 na América do Norte nesta segunda-feira (15), em Miami, contra a Arábia Saudita, uma estreia complicada devido a desfalques importantes e a dúvidas sobre a forma da equipe, mas que conta com um elenco que mescla a experiência de grandes ligas europeias com jovens talentos.

A 'Celeste' estreia contra um adversário teoricamente acessível no Grupo H, que também inclui a Espanha, atual campeã europeia e uma das favoritas ao título, e a seleção de Cabo Verde, considerada o azarão do grupo.

A equipe comandada pelo técnico Marcelo Bielsa é uma das grandes incógnitas da competição. A dúvida é se o time vai se assemelhar àquele do início do ciclo do técnico argentino, em 2023 e 2024, jogando um futebol brilhante e conquistando vitórias de destaque sobre Argentina e Brasil. Ou se parecerá mais com o time que desmoronou na derrota por 5 a 1 num amistoso contra os Estados Unidos, em novembro passado.

Contra a Arábia Saudita, 'El Loco' Bielsa enfrenta o desafio adicional de não contar com Giorgian De Arrascaeta, seu meio-campista mais criativo, que perderá pelo menos as duas primeiras partidas devido a uma lesão muscular.

Os defensores Ronald Araújo e José María Giménez, capitão da equipe, também dificilmente participarão da estreia. O primeiro trata uma lesão leve na panturrilha, enquanto o segundo se recupera de uma entorse no tornozelo.

Além desses contratempos, o treinador precisa encontrar a fórmula certa para garantir que seu estilo de jogo, caracterizado por uma pressão sufocante no campo adversário e ataques diretos, se traduza em gols, algo que nem sempre aconteceu nos últimos meses.

Bielsa parece manter a confiança em Darwin Núñez como centroavante, embora o jogador tenha tido uma temporada difícil no Al-Hilal, da Arábia Saudita, onde a contratação do francês Karim Benzema em fevereiro o deixou sem vaga no elenco para o campeonato nacional.

Valverde, o líder

A monarquia do Golfo investiu quase US$ 2 bilhões (cerca de R$ 10,12 bilhões na cotação atual) no futebol ao longo de três anos, contratando jogadores como o português Cristiano Ronaldo e Benzema, num esforço para transformar a Saudi Pro League em uma das competições mais atraentes do mundo.

No entanto, a chegada de estrelas estrangeiras reduziu o tempo de jogo dos atletas locais, e a seleção saudita tem enfrentado dificuldades para manter um alto nível de desempenho. Uma sequência de derrotas em março custou o cargo do técnico francês Hervé Renard, substituído pelo treinador grego Georgios Donis, e a equipe só conseguiu garantir sua vaga na Copa do Mundo por meio da repescagem asiática.

A primeira partida nos Estados Unidos exigirá que a equipe eleve o nível de seu jogo ao enfrentar um adversário da elite do futebol.

Apesar das incertezas recentes, a 'Celeste' tem armas para competir. Seu meio-campo conta com jogadores experientes como Rodrigo Bentancur (Tottenham) e Manuel Ugarte (Manchester United), ao lado de seu principal destaque, Federico Valverde (Real Madrid).

Este último será peça-chave. Seu comprometimento defensivo, sua entrega incansável e sua capacidade de chegar ao ataque fazem dele um jogador indispensável para Bielsa.

O jogador buscará deixar para trás uma temporada difícil no Real Madrid, que terminou com uma multa de meio milhão de euros (R$ 2,9 milhões) aplicada pelo clube após uma briga com o francês Aurélien Tchouaméni.

O Uruguai também conta com um técnico que já sabe o que é preciso para comandar uma equipe em uma Copa do Mundo. Bielsa fez isso à frente da Argentina no torneio de 2002, na Coreia do Sul e no Japão, e como treinador do Chile na África do Sul, em 2010.

Na Copa América de 2024, realizada nos Estados Unidos, 'El Loco' levou o Uruguai ao terceiro lugar.

Após a estreia na segunda-feira, a seleção bicampeã mundial (1930 e 1950), enfrentará Cabo Verde em Miami, no dia 21 de junho, e a Espanha em Guadalajara, no dia 26 de junho.

* AFP