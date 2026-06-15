Uruguai estreia na Copa contra Arábia Saudita com desfalques e Rochet no banco

Valverde é esperança uruguaia no Mundial. DANTE FERNANDEZ / AFP

O Uruguai carrega o peso de dois títulos de Copa do Mundo. Contudo, faz muito tempo que os vizinhos do Sul não são protagonistas na principal competição do planeta. Nesta segunda-feira (15), às 19h, os uruguaios estreiam no Mundial de 2026 contra a Arábia Saudita.

A equipe comandada por Marcelo Bielsa busca uma campanha melhor do que a de 2022, quando caiu na fase de grupos. Além dos sauditas, o Uruguai terá Espanha e Cabo Verde como adversários no Grupo H.

A expectativa é de que o país consiga chegar ao mata-mata, ainda mais pelas chances de classificação serem maiores. Uma seleção experiente e com bons nomes foi montada por Bielsa. Todavia, o treinador tem alguns problemas para lidar.

Começando pelo gol. Sergio Rochet, do Inter, foi titular em boa parte do ciclo. No entanto, por opção técnica e diversos problemas físicos ao longo da temporada, o goleiro será reserva na estreia. O veterano Fernando Muslera, 39 anos, ganhará nova oportunidade.

Rochet perdeu a titularidade do Uruguai. DANTE FERNANDEZ / AFP

Lesões também são problemas para Bielsa, que não contará com três jogadores importantes na estreia. O zagueiros Ronald Araújo e o meia Arrascaeta não estarão no gramado do Hard Rock Stadium, em Miami.

Por outro lado, o lateral-esquerdo Piquerez, que está sem jogar há quase três meses por conta de lesão, e o zagueiro José María Giménez, recuperado de uma gripe, serão alternativas no banco de reservas.

Destaques em campo

Mesmo com as ausências, o Uruguai tem talentos para fazer a diferença. No entanto, o elenco tem o menor número de jogadores que atuam nas cinco principais ligas do mundo. São oito convocados que atuam em clubes da Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha ou França.

Por outro lado, são sete jogadores convocados por Bielsa que atuam no futebol brasileiro. Além do colorado Rochet, são três flamenguistas (Varela, Arrascaeta e De La Cruz), dois palmeirenses (Piquerez e Emi Martínez) e Canobbio, do Fluminense.

O principal destaque é Federico Valverde, do Real Madrid. O meia consegue jogar em várias posições e entrega qualidade em todas. Ele chega como capitão e principal esperança de uma campanha positiva no Mundial.

Para ajudá-lo no meio de campo, Rodrigo Bentancur, do Tottenham, é um volante com boa qualidade no passe e força na marcação.

Na frente, sem Luis Suárez após quatro Copas, a esperança de gols está nos pés de Darwin Núñez, que atualmente joga no futebol saudita.

O provável time para a estreia tem: Muslera; Varela, Cáceres, Mathías Olivera e Matías Viña; Ugarte, Bentancur, Valverde e Max Araújo; Viñas e Darwin Núñez.