"Update set": Panini lança novo pacote de figurinhas da Copa do Mundo

Atualização traz atletas que foram novidades nas convocações. José Cambraia / Agência RBS

Quem está prestes a completar o álbum oficial da Copa do Mundo ganhou uma nova missão. A Panini lançou um pacote extra de 120 figurinhas de jogadores que foram convocados após o lançamento da coleção.

Chamado de update set, o novo kit reúne 120 figurinhas que ficaram fora da versão original, casos de Neymar, do Brasil, Manuel Neuer, da Alemanha, e Pau Cubarsí, da Espanha.

O produto já está em pré-venda no site da Panini, com o valor de R$ 119,90.

Quanto custa completar o álbum?

Cada pacote é vendido por R$ 7 e conta com sete figurinhas. Para completar o álbum, sem repetidas, será necessário gastar R$ 1.004,90, considerando a versão mais básica do livro. Mas, com cromos repetidos, o valor aumenta.

Valor do álbum

Brochura: R$ 24,90

R$ 24,90 Capa dura: R$74,90

R$74,90 Capa dura prateado: R$79,90

R$79,90 Capa Dura dourado: R$79,90