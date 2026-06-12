"Update set": Panini lança novo pacote de figurinhas da Copa do Mundo

Quem está prestes a completar o álbum oficial da Copa do Mundo ganhou uma nova missão. A Panini lançou um pacote extra de 120 figurinhas de jogadores que foram convocados após o lançamento da coleção.
Chamado de update set, o novo kit reúne 120 figurinhas que ficaram fora da versão original, casos de Neymar, do Brasil, Manuel Neuer, da Alemanha, e Pau Cubarsí, da Espanha.
O produto já está em pré-venda no site da Panini, com o valor de R$ 119,90.
Quanto custa completar o álbum?
Cada pacote é vendido por R$ 7 e conta com sete figurinhas. Para completar o álbum, sem repetidas, será necessário gastar R$ 1.004,90, considerando a versão mais básica do livro. Mas, com cromos repetidos, o valor aumenta.
Copa do Mundo 2026
Valor do álbum
- Brochura: R$ 24,90
- Capa dura: R$74,90
- Capa dura prateado: R$79,90
- Capa Dura dourado: R$79,90
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