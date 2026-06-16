Aos 38 anos, Messi deve estar em sua última Copa. LUIS ROBAYO / AFP

Enquanto vagava pelo gramado do Estádio Lusail, no Catar, com o olhar meio perdido, ainda atônito com o título mundial recém conquistado, todos diziam ser sua última Copa. Afinal, a missão estava cumprida. Mas quando o pontapé inicial for dado para Argentina x Argélia, nesta terça-feira (16), às 22h, Lionel Messi vai ter uma última chance de conquistar mais uma Copa do Mundo e o tetra com a Argentina.

Caso a Argentina se classifique em primeiro do Grupo J, Messi entrará em campo no dia 3 de julho, em Miami, às 19h, com 39 anos já completados (faz aniversário no dia 24 de junho). O fator idade, porém, dificilmente será um problema, já que a chave também conta com Áustria e Jordânia.

Mas lidar com essa expectativa nem sempre é fácil para o atual campeão do torneio. Nas últimas quatro Copas do Mundo, em três delas o campeão vigente não passou da primeira fase: a Itália, em 2010; a Espanha, em 2014; e a Alemanha, em 2018. Apenas a França, que chegou à final em 2022 contra a própria Argentina, quebrou essa sequência.

O ciclo foi vitorioso. O título da Copa América, em 2024, e a liderança nas Eliminatórias, credenciam a atual campeã. No entanto, amistosos com seleções de nível inferior baixaram um pouco a competitividade.

De acordo com Cristiano Munari, comentarista da Rádio Gaúcha, é isso que vai dar o tom sobre em que nível a Argentina irá iniciar o torneio:

— É exatamente essa a dúvida que existe em relação à Argentina porque voltar a competir em alto nível não é uma chave que se liga e desliga. A estreia já vai mostrar como os argentinos responderão a essa exigência — afirmou.

Scaloni também falou antes da partida. Entre a emoção por reencontrar o ex-atacante Martín Palermo, que está na cobertura da Copa por um canal argentino, e elogios a Messi, o treinador indicou que o principal nome do time será titular. Recuperado, "Dibu" Martínez também deve começar. Julián Álvarez fica à disposição, mas não está confirmado entre os 11 iniciais.

Preocupações e o último teste

Argentina venceu a Islândia com boa atuação de Messi. TODD KIRKLAND / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Essas dúvidas começarão a ser respondidas quando a bola rolar contra a Argélia. A geração ainda tem muitos dos nomes vitoriosos no Catar.

Nomes como Enzo Fernandez, Mac Allister, Julian Alvarez, Lautaro e Cuti Romero vão para uma segunda Copa em alto nível. E ainda há bons acréscimos:

— Quanto a elenco, Scaloni conseguiu renovar algumas posições com nomes como Barco, Nico Paz, Simeone e Almada engrossando o elenco — destaca Munari.

No último teste, a vitória passou por Lionel Messi. Contra a Islândia, na semana passada, ele saiu do banco de reservas para "destravar" o jogo: deu o passe para o pênalti (convertido por ele) e uma assistência na vitória por 3 a 0.

Messi, aliás, deve mesmo ir para o seu último Mundial. E vai em busca de recordes: com 13 gols, ele vai para a sua sexta Copa de olho no recorde do alemão Miroslav Klose, que tem 16 gols em Mundiais.

Outro que confirmou que irá parar é Otamendi, também campeão do Mundo em 2022. Na última coletiva, às vésperas da partida contra a Argélia, falou sobre esse momento:

— Estou desfrutando. Vai ser minha última Copa. Disfruto esse dia a dia com meus companheiros. É meu quarto mundial, e não há nada mais maravilhoso que estar aqui competindo com meu país e defender esse título — destacou.

O adversário

Técnico da Argélia demonstrou confiança com resultado positivo. Alejandro Pagni / AFP

A Argélia chega como uma das postulantes ao segundo lugar da chave, numa briga que deve ser direta com a Áustria. O craque do time é Ryad Mahrez, ex-jogador do Manchester City e campeão da Premier League com o Leicester, em 2016. Hoje, joga no Al-Ahli, da Arábia Saudita.

Na véspera do jogo, o técnico da Argélia, o bósnio Vladimir Petkovic, pregou respeito aos atuais campeões do mundo. Mas também se permitiu sonhar:

— Temos confiança neste momento. Estamos trabalhando nas últimas semanas, e estamos muito bem. Não somos os favoritos, mas o que vimos nesta Copa do Mundo é que podemos ganhar — projetou.

Em sua quinta participação, a Argélia deve tentar igualar a sua melhor campanha em Copas. No Brasil, em 2014, chegou até às oitavas de final.

No último teste antes da Copa, a Argélia foi aprovada. Em Kansas City, na semana passada, goleou a Bolívia por 4 a 0.