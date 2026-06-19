Um olhar sobre a primeira semana da Copa do Mundo

Já se foi a primeira semana da Copa do Mundo FIFA 2026. E, como acontece a cada quatro anos, o futebol voltou a fazer aquilo que sabe como poucos: emocionar.

Foram horas e horas de partidas, milhões de olhares voltados para os gramados e uma sucessão de histórias capazes de atravessar fronteiras.

Dentro de campo, gols antológicos, defesas milagrosas, recordes, desarmes decisivos e lançamentos precisos. Fora dele, torcedores transformados em personagens, abraços inesperados, lágrimas, sorrisos e celebrações que revelam a dimensão humana do maior espetáculo do planeta.

Os olhos se cruzam, a tensão aumenta e, por um instante, tudo parece parar. O frio na espinha avança sem pedir licença. A bola viaja em direção ao gol. E que gol. Em outro lance, uma defesa improvável deixa milhares de vozes com o grito entalado na garganta. Segundos depois, a jogada já faz parte da memória. E a fotografia, silenciosamente, a preserva para sempre.

Porque o jogo passa. O placar muda. Os números serão atualizados. Mas é a fração de segundo congelada que permanecerá viva quando o tempo seguir adiante.

E já há rostos e histórias que parecem destinados a sobreviver ao tempo. O simpático Vovô, transformado em símbolo das arquibancadas, o torcedor mítico do Congo, cuja alegria conquistou o mundo, o retorno épico de Lionel Messi e a amarga frustração de Cristiano Ronaldo ajudaram a escrever os primeiros capítulos de um Mundial que ainda está longe do fim.

Porque uma Copa do Mundo é feita de gols e títulos, mas também de rostos, lágrimas, sorrisos e emoções que nenhum placar é capaz de explicar.

Se este é apenas o começo, o que ainda está por vir promete ser ainda maior.

Acima, um recorte em imagens dos primeiros dias de um Mundial que começou emocionante e que já mostrou, mais uma vez, por que a Copa do Mundo é muito mais do que futebol.