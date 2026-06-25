A Holanda venceu a Tunísia por 3 a 1 nesta quinta-feira (25) e se classificou como a líder do grupo F da Copa do Mundo. O jogo ocorreu no Arrowhead Stadium, em Kansas City, Estados Unidos.
Com o resultado, a Holanda vai enfrentar Marrocos na segunda-feira (29), às 22h, no Gigante de Acero, em Monterrey.
Tunísia x Holanda em tempo real
Tunísia x Holanda
Tabela da Copa do Mundo 2026
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