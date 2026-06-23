Trump comparecerá à final da Copa do Mundo e entregará troféu ao campeão

Trump acompanhará a final do Mundial em Nova Jersey. MANDEL NGAN / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estará presente na final da Copa do Mundo de 2026, no dia 19 de julho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, e entregará o troféu à equipe campeã, informou a Fifa à AFP.

Trump ainda não compareceu a nenhum jogo desta edição no Mundial, organizado em conjunto por Estados Unidos, México e Canadá.

Pouco antes da confirmação da Fifa, o presidente da entidade, Gianni Infantino, havia anunciado em entrevista a um programa da emissora americana FOX:

— Estaremos ao lado do presidente (Trump) acompanhando a final e entregando o troféu ao vencedor, com certeza, juntos.

O ato não será uma novidade: em 2022, o emir do Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, fez o mesmo, segurando o troféu ao lado de Gianni Infantino para entregá-lo a Lionel Messi, capitão da Argentina, campeã após derrotar a França nos pênaltis.

Até mesmo para Trump esse cenário é familiar, visto que foi ele quem, no ano passado, entregou o troféu da Copa do Mundo de Clubes, realizada nos Estados Unidos, aos jogadores do Chelsea, time que venceu o Paris Saint-Germain na final, no mesmo MetLife Stadium.

A presença do presidente estadunidense no pódio surpreendeu alguns dos jogadores dos Blues, incluindo o astro da equipe, Cole Palmer, cuja expressão de insatisfação viralizou nas redes sociais.

* AFP