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Tropeço de seleções tradicionais, goleiro Vozinha e "empatite": como foi o quinto dia de Copa

Resultado da Espanha e goleiro Vozinha roubaram a cena; os quatro jogos da segunda-feira acabaram com igualdade no placar

Zero Hora

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