Tropeço de seleções tradicionais, goleiro Vozinha e "empatite": como foi o quinto dia de Copa

Chegou ao fim o quinto dia de Copa do Mundo. Ainda faltam dois dias e quatro grupos para o fim da primeira rodada, mas a segunda-feira (15) entregou uma das grandes histórias do Mundial de 2026 até o momento.
Na primeira grande surpresa da Copa, Cabo Verde segurou a candidata ao título Espanha, com um 0 a 0 que teve um protagonista inesperado. Outras seleções tradicionais também sofreram. Veja abaixo os destaques do dia.
Goleiro Vozinha
Quem roubou a cena no empate em 0 a 0 entre Espanha e Cabo Verde, a primeira zebra da Copa, foi o goleiro Vozinha. Josimar Dias, de 40 anos, cujo nome é inspirado no ex-lateral do Botafogo, fez pelo menos seis defesas importantes e ajudou a manter o resultado histórico para os estreantes em Copas.
Vexame da favorita
Pelo lado de quem sofreu o revés, no entanto, a percepção é outra. Considerada uma das favoritas ao título da Copa do Mundo de 2026, a Espanha trocou 800 passes e teve 74% de posse de bola, mas não saiu do zero no placar. A imprensa internacional tratou como um "verdadeiro fiasco" da Fúria.
Tropeço de seleções tradicionais
O dia também foi marcado por tropeços das seleções tradicionais. Bélgica e Uruguai saíram atrás, e precisaram de um grande esforço para buscar o empate contra Egito e Arábia Saudita, respectivamente. Mas não saíram disso, e somaram apenas um ponto nos grupos G e H.
"Empatite"
Já à noite, um último trouxe a esperança de um resultado diferente de um empate. Mas isso não aconteceu. Em partida de quatro gols, Irã e Nova Zelândia fizeram um confronto movimentado. Mas a partida terminou mesmo em 2 a 2, e todos os jogos da segunda-feira acabaram com igualdade no placar.
Jogos desta terça-feira (16)
- 16h: França x Senegal — Grupo I
- 19h: Iraque x Noruega — Grupo I
- 22h: Argentina x Argélia — Grupo J
- 1h: Áustria x Jordânia* — Grupo J
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