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Três vagas abertas, plano B e ainda sem Neymar: como foi o treino da Seleção nesta segunda

Substituto de Wesley, volante Éderson fez o primeiro trabalho com o grupo

Rafael Diverio

De Morristown

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