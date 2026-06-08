A nota da CBF informando sobre a evolução no tratamento da lesão de Neymar não significou vê-lo em campo nesta segunda-feira (8). Ele segue afastado das atividades do grupo principal. É só academia e recuperação.

Assim, a novidade dos 15 minutos abertos do treino da Seleção Brasileira no CT do New York Red Bulls foi Éderson. O volante da Atalanta chegou no início da manhã e já participou da movimentação.

No período em que os repórteres tiveram acesso, Carlo Ancelotti não deu pistas sobre as principais interrogações do time. Três vagas estão abertas.

A lateral direita, especialmente após o corte de Wesley, é disputada por Danilo, o do Flamengo, e Ibañez. A terceira vaga do meio-campo, caso ela exista, está entre Lucas Paquetá e Danilo Santos.

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No comando do ataque, Matheus Cunha, Igor Thiago e Endrick brigam pelo posto. Os favoritos são Danilo, Paquetá e Matheus Cunha.

Éderson (E) entra em campo para o treino da Seleção ao lado de Gabriel Magaçhães. Rodrigo Oliveira / Agência RBS

Provável time para a estreia: Alisson; Danilo (Ibañez), Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá (Danilo Santos); Raphinha, Vini Jr. e Matheus Cunha (Endrick ou Igor Thiago).

Plano B

A Seleção tem trabalhado um plano B em estilo de jogo para as formações preferidas. No 4-4-2, a variação é com dois ponteiros – Vini Jr e Raphinha ou Luiz Henrique ou Rayan – e dois atacantes – Matheus Cunha e Igor Thiago ou Endrick.

No 4-3-3, a tentativa é de um tripé no meio-campo formado por Casemiro, Bruno Guimarães e Paquetá. Trata-se de uma variação de estratégia, baixando linhas e apostando no contra-ataque.

O Brasil estreia na Copa do Mundo no próximo sábado (13), às 19h, contra Marrocos. Escócia e Haiti completam o Grupo C.