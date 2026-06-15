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Três titulares se juntam a Neymar como ausências da Seleção

Em relação ao camisa 10, a expectativa é que ele esteja à disposição para treinos nesta terça

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Rafael Diverio

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Rodrigo Oliveira

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