Três titulares se juntam a Neymar como ausências da Seleção

A reapresentação pública da Seleção mostrou um aumento na lista de desfalques. Ao menos no treino. Além de Neymar, outros três jogadores ficaram de fora da atividade. Raphinha, Bruno Guimarães e Gabriel Magalhães, porém, não preocupam para o jogo contra o Haiti, às 21h de sexta-feira (19), pela segunda rodada da Copa do Mundo.
Raphinha não treinou porque está com bolhas nos pés. Gabriel Magalhães e Bruno Guimarães ficaram de fora por controle de carga. Eles devem voltar na terça.
Neymar, por outro lado, tem situação pior. Ele ainda não apareceu no campo e tem chances cada vez mais remotas de estar em campo.
O camisa 10 realizou novo exame para avaliar a evolução da lesão na panturrilha, mas o resultado não foi divulgado. A esperança da comissão técnica é de que esteja em campo na terça (16), ao menos para algumas atividades com os colegas de equipe.
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