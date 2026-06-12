Conheça três destaques da seleção do Marrocos, adversária do Brasil

Hakimi é o atual bicampeão da Champions League. Foto por ANGELA WEISS / AFP

O Brasil terá Marrocos pela frente na estreia da Copa do Mundo. Sensação no último Mundial, quando chegou às semifinais e ficou na quarta colocação, a seleção africana vem embalada por mais um bom ciclo rumo ao Canadá, aos Estados Unidos e ao México.

O atual treinador, Mohamed Ouahbi, conta com um elenco experiente e com nomes conhecidos no cenário internacional. Ele assumiu o comando em março deste ano, mas já tem um título mundial sub-20 no currículo.

A seleção é liderada pelo lateral-direito Achraf Hakimi, bicampeão da Champions League pelo PSG; pelo meia-atacante Brahim Díaz, do Real Madrid; e pelo goleiro Yassine Bounou, do Al-Hilal, da Arábia Saudita.

Símbolo da nova geração

Depois de conviver com uma lesão, Hakimi desembarca nos Estados Unidos como um dos jogadores mais vencedores das últimas temporadas. Além da Champions com o PSG, conquistou o título da Copa Africana de Nações, com a seleção, e o campeonato francês com o clube.

Nascido em Madri, o lateral é filho de imigrantes marroquinos e optou por defender o país africano. Desde sua estreia com a camisa de Marrocos, tornou-se o rosto de uma seleção que tem chegado cada vez mais longe no cenário internacional.

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"Vira-casaca"

Uma situação parecida foi vivida por Brahim Díaz. Atualmente no Real Madrid, ele fez parte das categorias de base da Espanha (nasceu em Málaga) e defendeu a seleção principal em apenas um amistoso. Depois, decidiu então defender o Marrocos, país de origem do seu pai.

O meia-atacante é o atual camisa 10 da seleção africana. É um jogador que tem boa visão de jogo, bom driblador e com qualidade técnica para desequilibrar qualquer partida.

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O experiente

Aos 35 anos e com 1m95cm, Bono é um dos pilares defensivos da seleção marroquina. Nascido em Montreal, no Canadá, defende os africanos desde 2012 e esteve na campanha histórica de 2022.

Ele foi considerado um dos melhores goleiros da competição. Nas oitavas, contra a Espanha, pegou duas cobranças de pênalti.