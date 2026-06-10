Copa do Mundo

Em Morristown
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Treino da Seleção Brasileira é marcado por presença de Spike Lee e parabéns para Ancelotti

Brasil se prepara para a estreia na Copa do Mundo que ocorre no sábado, contra o Marrocos

Rafael Diverio

De Nova Jersey

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