Treino da Seleção aumenta mistério sobre duas posições

Lucas Paquetá e Matheus Cunha devem começar a partida contra o Marrocos, enquanto Danilo Santos corre por fora entre os 11 iniciais. Rafael Ribeiro / CBF/Divulgação

De agora até sábado, dia da estreia do Brasil na Copa do Mundo, o maior mistério de Carlo Ancelotti será nas duas laterais. De acordo com os últimos treinos, a direita e a esquerda, no momento, dividem em 50% as chances para os quatro candidatos. Todos têm trabalhado com regularidade entre os demais titulares.

Tanto Ibañez e Danilo na direita quanto Alex Sandro e Douglas Santos na esquerda estão em pé de igualdade. É possível que apenas o último treino forte, possivelmente nesta quinta-feira (11), defina os titulares.

Nas demais posições, poucas interrogações. Lucas Paquetá deve, mesmo, ganhar uma vaga no meio-campo, formando o setor com Casemiro e Bruno Guimarães.

Com isso, Raphinha joga mais aberto na direita, Vini Jr. parte da esquerda, mas fica com liberdade para contragolpear, e Matheus Cunha fecha como centroavante. Danilo Santos e Endrick correm por fora nos lugares de Paquetá e Cunha.