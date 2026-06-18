Treinador decide, Suíça goleia a Bósnia e encaminha classificação na Copa do Mundo

Manzambi marcou dois gols para a Suíça. Frederic J. Brown / AFP

Tem vitórias que podem ser creditadas ao treinador. O 4 a 1 da Suíça sobre a Bósnia e Herzegovina, nesta quinta-feira (18), teve a mão de Murat Yakin. As substituições dele deram resultado de forma imediata para os suíços, que chegaram a quatro pontos no Grupo B.

O duelo disputado em Los Angeles, nos Estados Unidos, encaminhava-se para um sonolento 0 a 0 até a metade do segundo tempo. No entanto, Manzambi e Rúben Vargas entraram para mudar o jogo, com três gols passando por eles.

O primeiro tempo foi de poucas finalizações e muitas, mas muitas furadas. A Suíça teve duas boas oportunidades dentro da área, mas Widmer furou um voleio, enquanto Ndoye não acertou a letra num cruzamento rasteiro.

Os bósnios buscaram bolas aéreas na direção de Dzeko, mas o centroavante foi neutralizado pelos defensores. O zero não saiu do placar na primeira etapa, desapontando os torcedores das duas seleções.

Na segunda etapa, Ndoye seguiu como principal ameaça dos suíços, mas ele parou duas vezes no goleiro Vasilj. O jeito foi mudar. E as substituições de Murat Yakin deram certo.

Rubén Vargas entrou e fez o cruzamento para a área. O defensor bósnio cortou mal e Manzambi, que também tinha acabado de entrar, finalizou de primeira. O goleiro adversário até tocou na bola, mas ela estufou a rede.

E Manzambi seguiu impactando. Ele deu um passe para Embolo sair na cara do gol, mas o atacante foi derrubado quase na entrada da área por Muharemovic, que foi expulso de forma direta pelo árbitro.

Nos cinco minutos finais, Vargas também deixou o dele. Embolo deu bom passe para o atacante suíço finalizar com categoria.

E deu tempo para mais. A dupla suíça que saiu do banco brilhou mais uma vez. Xhaka deu um belo passe para Vargas, que deu um passe preciso para Manzambi empurrar para o fundo da rede.

Para não passar em branco, a Bósnia fez um golaço no final. Mahmic aproveitou sobra na entrada da área e finalizou de primeira e com força, sem chance para Kobel.

No último minuto, a Suíça ainda teve um pênalti. Xhaka converteu e deu números finais ao jogo.

Situação no Grupo B

A Suíça assumiu a liderança do Grupo B, com quatro pontos, enquanto a Bósnia soma um. A partir das 19h (de Brasília) Canadá e Catar se enfrentam pela segunda rodada, e ambas as seleções também somam um.

No terceiro duelo da fase de grupos, as partidas serão realizadas às 16h do dia 24 de junho. Bósnia e Catar se enfrentam em Seattle, enquanto o Canadá recebe a Suíça em Vancouver.