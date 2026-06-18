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Chocolate suíço
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Treinador decide, Suíça goleia a Bósnia e encaminha classificação na Copa do Mundo

Manzambi, duas vezes, Vargas e Xhaka marcaram para os suíços; Mahmic descontou

Alex Torrealba

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