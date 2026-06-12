Torcida pelo México movimentou Porto Alegre na abertura da Copa do Mundo

A espera acabou: a Copa do Mundo começou oficialmente! Como são três países, serão três aberturas. A do México aconteceu na tarde desta quinta-feira (11). No Canadá e nos EUA ocorrem nesta sexta-feira (12).

Com a Copa voltou o sentimento de torcida para qualquer partida que esteja passando.

Em um estabelecimento preparado para receber torcedores no Cais Embarcadero, em Porto Alegre, a reportagem de Gaúcha Esportes conversou com torcedores que acompanharam a primeira partida entre México x África do Sul.

Os gaúchos foram quase unanimidade na torcida para o time da casa hoje, que venceu por 2 a 1. Mas, claro, ansiosos pela estreia do Brasil no sábado (13).

Além dos palpites sobre em que minuto sairia o primeiro gol da Copa, uma pergunta acabou despertando lembranças: qual é a sua primeira memória de Copa do Mundo?

Dos títulos de 1994 e de 2002 às frustrações de 2006 e de 2014, os relatos mostram como o torneio marcou a história.

Confira no vídeo tudo que rolou neste primeiro dia de Copa do Mundo em Porto Alegre.