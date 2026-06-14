No rolê, torcida faz promessa, aposta em Neymar e mantém viva a esperança pelo hexa; veja vídeo

O Brasil estreou na Copa do Mundo e a ansiedade pelo tão sonhado hexa tomou conta dos torcedores, em Porto Alegre, neste sábado (13).
Em um espaço preparado para receber o público no Cais Embarcadero, a reportagem de Gaúcha Esportes acompanhou a expectativa da torcida antes de a bola rolar e percebeu que a esperança pelo sexto título segue mais viva do que nunca.
Entre palpites para a campanha da Seleção e muito clima de festa, os gaúchos mostraram que a confiança tem diferentes explicações. Teve quem garantisse acreditar no hexa por causa de Neymar, quem revelasse promessas caso o Brasil conquiste o título e até quem admitisse estar mais empolgado pelos encontros, churrascos e comemorações que costumam acompanhar uma Copa do Mundo.
Uma coisa ficou evidente: quando a Copa começa, o brasileiro sempre encontra um motivo para acreditar.
Confira no vídeo (acima) como foi o clima da estreia do Brasil e as histórias, promessas e expectativas dos torcedores que acompanharam o primeiro jogo da Seleção em Porto Alegre.