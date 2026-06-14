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No rolê, torcida faz promessa, aposta em Neymar e mantém viva a esperança pelo hexa; veja vídeo

Torcedores acompanharam o jogo da Seleção contra Marrocos

Gabriela Ferreira

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