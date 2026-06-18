Torcida do Brasil precisa ter cuidado com a "Maldição de Rocky Balboa"

Estátua fica em frente ao Museu de Arte da Filadélfia. Rodrigo Oliveira / Agência RBS

Atenção, torcedor brasileiro que está na Filadélfia para assistir ao segundo jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, na sexta-feira (19) diante do Haiti. Você precisa ter cuidado com a "Maldição do Rocky Balboa".

Quando visitar a estátua do icônico lutador, situada em frente ao Museu de Arte da Filadélfia — no topo da famosa escadaria eternizada nos filmes — tire fotos à vontade. Pode até subir os degraus correndo para imitar o personagem interpretado por Sylvester Stallone.

Porém, nunca, jamais, em hipótese alguma, vista a estátua com a camisa da Seleção Brasileira.

Segundo os moradores locais, isso ativaria a "Maldição de Rocky Balboa", o que fará a Seleção perder.

Na véspera do primeiro jogo da Copa do Mundo na Filadélfia, um torcedor equatoriano vestiu a estátua do Rocky com a camisa da sua seleção. Curiosamente, o Equador perdeu por 1 a 0 para a Costa do Marfim.

Essa referida maldição é muito popular na Filadélfia especialmente por conta do que ocorreu na histórica edição de 2018 do Super Bowl, a final da NFL, principal liga de futebol americano.

Leia Mais Como funcionará o rodízio de Ancelotti na escalação da Seleção durante a Copa

O New England Patriots estava no auge, liderado pelo lendário quarterback Tom Brady, e enfrentaria o Philadelphia Eagles, que nunca havia vencido a competição até então e era considerado o grande azarão.

Só que, dois dias antes do jogo, um torcedor dos Patriots vestiu a estátua do Rocky com a camiseta da equipe. Segundo os moradores da Filadélfia, o personagem amaldiçoou o então imbatível time de Massachusetts, tornando possível o improvável título dos Eagles, que venceu a decisão por 41 a 33.

Em 2023, os Eagles jogaram a final novamente, desta vez contra o Kansas Chiefs. Na ocasião, o atleta Travis Kelce, do time de Kansas, chegou a implorar para que a torcida não brincasse com a maldição:

— Por favor, não mexam na estátua. E definitivamente não coloquem uma camisa 87 (número usado por Kelce) nela — implorou.

Na ocasião, os Chiefs foram campeões.

Porém, no Super Bowl 2025, houve a revanche, e um torcedor dos Chiefs ousou vestir a estátua com a camisa do time de Kansas. Resultado: os Eagles conquistaram o seu segundo título.