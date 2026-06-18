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Torcida do Brasil precisa ter cuidado com a "Maldição de Rocky Balboa"

Superstição local recomenda que os torcedores não devem vestir a estátua do personagem eternizado nos cinemas por Sylvester Stallone, pois dá azar

Rodrigo Oliveira

Direto da Filadélfia

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