Copa do Mundo

Sentimento dividido 
Notícia

Torcedores japoneses de Porto Alegre vibram com a classificação, mas lamentam confronto contra o Brasil 

Confronto dos japoneses contra a Seleção Brasileira será na próxima segunda-feira, às 14h, em Houston

Luis Gustavo Santos

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