Torcedores japoneses de Porto Alegre vibram com a classificação, mas lamentam confronto contra o Brasil 

— Nippon, Nippon, Nippon.

O grito ecoou durante os 90 minutos da partida entre Japão e Suécia, nesta quinta-feira (25), em Porto Alegre. A palavra, utilizada pelos japoneses para se referir ao próprio país, embalou a torcida que acompanhou, apreensiva, a rodada decisiva da Copa do Mundo. No apito final, veio a comemoração pela classificação à próxima fase. Logo depois, o sentimento agridoce de ter o Brasil como adversário.

Cerca de 50 pessoas acompanharam a partida na sede da Associação da Cultura Japonesa de Porto Alegre (AJC), no bairro Santana. Entre os presentes, havia homens e mulheres de diferentes gerações, japoneses nascidos no país asiático e descendentes que cresceram no Brasil.

Vestidos com camisetas azuis da seleção, bandeiras e outros adereços, eles transformaram o pequeno salão em uma extensão das arquibancadas, alternando momentos de apreensão, silêncio e explosões de alegria a cada lance da equipe japonesa.

Um dos organizadores do evento, Fabio Keiiti Ueno, acredita que o Brasil entra como favorito no confronto, mas vê o Japão com condições de fazer um jogo equilibrado. Se o resultado é uma incógnita, um sentimento já está definido: o coração ficará dividido.

— Bah, cara. Não tem como, eu estou muito dividido. É uma vontade muito grande que o Japão faça uma grande Copa do Mundo. Com muita dedicação e muita perseverança a equipe chegou em um nível a mais nesta edição, então acho que somos merecedores de conseguir algo a mais — afirma o presidente da ACJ.

Nascido em Yokohama, Hiroshi Taniguchi acompanha de perto a evolução da seleção japonesa. Apesar da campanha que garantiu a vaga no mata-mata, ele acredita que o principal objetivo do futebol do país está mais à frente, em um projeto de longo prazo.

— É importante ir bem nesta Copa, mas o nosso projeto para o futebol vai até 2050. Mesmo assim, a gente quer ganhar — afirma, em tom bem-humorado.

O aposentado diz que encara o duelo com tranquilidade e garante que ficará satisfeito independentemente do vencedor. Para ele, Japão e Brasil ocupam lugares especiais no coração.

O cônsul do Japão em Porto Alegre, Naoki Sasahara, também acompanhou a partida ao lado da comunidade japonesa. Mais do que o resultado em campo, ele destacou a importância do encontro para fortalecer os laços culturais entre os imigrantes, descendentes e o país de origem.