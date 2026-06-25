Torcedores do Japão se reúnem em Porto Alegre para torcer pela Seleção em rodada decisiva 

Torcedores se reuniram na Associação da Cultura Japonesa de Porto Alegre (ACJ). Luis Gustavo dos Santos / Agência RBS

A empolgação com o momento da seleção nacional motivou um grupo de torcedores do Japão a se encontrarem para acompanhar a última e decisiva partida da fase de grupos da Copa do Mundo.

O local escolhido para a confraternização foi a Associação da Cultura Japonesa de Porto Alegre (ACJ). Além da partida transmitida em um telão, foram preparados comidas típicas dos dois países.

A equipe asiática vive a expectativa da classificação para a segunda fase e pode encontrar o Brasil já na próxima fase. Isso ocorrerá caso empate ou vença a Suécia e a Holanda vença sua partida.

— Eu estou bem dividido esse ano. Sempre fui muito do Brasil. A seleção do Japão teve uma melhora muito grande em relação as últimas copas — afirma Fabio Keiiti Ueno, presidente da ACJ.

Apesar da grande expectativa em relação ao resultado da partida desta quinta-feira e aos próximos jogos da Copa do Mundo, Hiroshi Taniguchi, 74 anos, fala que o projeto de futebol do país deve ser a longo prazo:

— É importante ir bem esse ano, mas isso projeto de futebol é até 2050. Mas mesmo assim a gente quer que ganhe — afirma o aposentado em tom bem humorado.