Torcedores argentinos se reúnem em Porto Alegre para acompanhar jogo da seleção na Copa do Mundo 

Argentinos reunidos em Porto Alegre. Luis Gustavo dos Santos / Agência RBS

Embalados pela vitória na estreia e pelo sonho de conquistar o quarto Mundial, torcedores argentinos que residem em Porto Alegre se reuniram em um bar do bairro Petrópolis para torcer pela seleção nacional.

— Eu acho que hoje é 2 a 0 pra nós, tá bom. Com um gol do Messi — afirma o empresário argentino Diego Flores.

A equipe de Lionel Scaloni enfrenta a Áustria e se vencer garante o primeiro lugar do Grupo J. Mais de 50 pessoas vestidas com as cores do país acompanham no local.

Além da expectativa pela vitória, eles também esperam ver o Messi em mais uma boa atuação.