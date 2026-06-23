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Torcedores argentinos de Porto Alegre vibram com a vitória da seleção e o novo recorde de Messi; veja vídeo

O camisa 10 superou Klose e se tornou o maior artilheiro da história das Copas do Mundo

Luis Gustavo Santos

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