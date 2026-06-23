Torcedores argentinos de Porto Alegre vibram com a vitória da seleção e o novo recorde de Messi; veja vídeo

Lionel Messi se tornou o maior artilheiro da história das Copas do Mundo. São 18 gols marcados ao longo de quatro edições do Mundial. Nesta segunda-feira (22), o camisa 10 anotou mais dois contra a Áustria e ultrapassou o alemão Miroslav Klose, antigo detentor da estatística com 16 gols.

A vitória da seleção por 2 a 0 e o novo recorde de Messi foram motivos de vibração para os argentinos de todas as partes do mundo, inclusive os de Porto Alegre.

A reportagem de Gaúcha Esportes, acompanhou a partida em um tradicional bar da Capital e conversou com alguns apaixonados pelo craque. Confira no vídeo (acima) como foi o clima da torcida argentina na vitória sobre o Áustria.