Todos os camisas 10 do Brasil em Copas do Mundo

A Seleção Brasileira é a única equipe que esteve presente em todas as edições de Copa do Mundo, feito este que é digno de orgulho. Outro status que o Brasil carrega é o peso de ter sempre um craque com camisa 10.
A numeração começou a ser utilizada em Copas na edição de 1950, com Jair da Rosa Pinto. A popularização da camisa no cenário nacional e mundial aconteceu a partir de edição de 1958, quando Pelé utilizou o número e liderou a Seleção Brasileira na primeira conquista da competição.
Ao todo são 20 edições de Copa do Mundo com a Seleção Brasileira representada com um jogador utilizando a camisa 10. O atleta que mais vezes vestiu a numeração foi Pelé, com quatro edições.
Empatado com ele está Neymar, que, ao ser definido como o número 10 no Mundial de 2026, chegará na sua quarta edição seguida repetindo a camisa histórica.
Todos os camisas 10 do Brasil em Copas:
- 1950: Jair da Rosa Pinto
- 1954: Pinga
- 1958: Pelé
- 1962: Pelé
- 1966: Pelé
- 1970: Pelé
- 1974: Rivellino
- 1978: Rivellino
- 1982: Zico
- 1986: Zico
- 1990: Silas
- 1994: Raí
- 1998: Rivaldo
- 2002: Rivaldo
- 2006: Ronaldinho Gaúcho
- 2010: Kaká
- 2014: Neymar
- 2018: Neymar
- 2022: Neymar
- 2026: Neymar
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