Todos os camisas 10 do Brasil em Copas do Mundo

Neymar usará a camisa 10 da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. Pedro Martins / MoWA Press

A Seleção Brasileira é a única equipe que esteve presente em todas as edições de Copa do Mundo, feito este que é digno de orgulho. Outro status que o Brasil carrega é o peso de ter sempre um craque com camisa 10.

A numeração começou a ser utilizada em Copas na edição de 1950, com Jair da Rosa Pinto. A popularização da camisa no cenário nacional e mundial aconteceu a partir de edição de 1958, quando Pelé utilizou o número e liderou a Seleção Brasileira na primeira conquista da competição.

Ao todo são 20 edições de Copa do Mundo com a Seleção Brasileira representada com um jogador utilizando a camisa 10. O atleta que mais vezes vestiu a numeração foi Pelé, com quatro edições.

Empatado com ele está Neymar, que, ao ser definido como o número 10 no Mundial de 2026, chegará na sua quarta edição seguida repetindo a camisa histórica.

Pelé usou a camisa 10 em quatro edições de Copa do Mundo. Júlio Cordeiro / Agencia RBS

Todos os camisas 10 do Brasil em Copas:

1950: Jair da Rosa Pinto

Jair da Rosa Pinto 1954: Pinga

Pinga 1958: Pelé

Pelé 1962: Pelé

Pelé 1966: Pelé

Pelé 1970: Pelé

Pelé 1974: Rivellino

Rivellino 1978: Rivellino

Rivellino 1982: Zico

Zico 1986: Zico

Zico 1990: Silas

Silas 1994: Raí

Raí 1998: Rivaldo

Rivaldo 2002: Rivaldo

Rivaldo 2006: Ronaldinho Gaúcho

Ronaldinho Gaúcho 2010: Kaká

Kaká 2014: Neymar

Neymar 2018: Neymar

Neymar 2022: Neymar

Neymar 2026: Neymar