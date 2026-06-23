Tirando os gols de pênalti, como ficaria o ranking dos maiores artilheiros em Copas? Veja alterações

Messi perdeu uma penalidade na partida contra a Áustria, nesta segunda-feira (22). Paul Ellis / AFP

A Copa do Mundo de 2026 tem sido histórica para os artilheiros. Lionel Messi e Kylian Mbappé têm, juntos, oito gols em duas rodadas. Além disso, o argentino se tornou o maior artilheiro da história das Copas com 18 gols marcados.

O francês chegou a 16 gols e igualou o alemão Miroslav Klose, que tinha o recorde desde 2014.

O top-7 do ranking de artilheiros possui nomes pesados e vai de Messi a Pelé. Na soma de todos os gols entre os maiores goleadores, o número chega a 103 bolas na rede.

Ranking de maiores artilheiros:

Messi - 18 gols em 28 jogos Mbappé - 16 gols em 16 jogos Klose - 16 gols em 24 jogos Ronaldo - 15 gols em 19 jogos Gerd Muller - 14 gols em 13 jogos Just Fontaine - 13 gols em seis jogos Pelé - 12 gols em 14 jogos

Porém, sem considerar gols de pênalti, teríamos um novo ranking. Isso porque Messi foi o que mais vezes converteu penalidades em tempo normal entre todos da lista: quatro.

Mbappé marcou em duas ocasiões da marca da cal. Ronaldo Fenômeno e Gerd Muller computam um gol para cada lado e encerram a lista.

Como Klose não bateu pênalti (assim como Just Fontaine e Pelé), o alemão segue como "líder" deste ranking, com 16. E nessa simulação, Messi e Mbappé estariam empatados, ao lado de Ronaldo Fenômeno, todos com 14 gols. Veja abaixo.

Ranking de maiores artilheiros da história das Copas do Mundo excluindo gols de pênaltis:

Klose (Alemanh) - 16 gols Messi (Argentina) - 14 gols Mbappé (França) - 14 gols Ronaldo (Brasil) - 14 gols Gerd Muller (Alemanha) - 13 gols Just Fontaine (França) - 13 gols Pelé (Brasil) - 12 gols

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