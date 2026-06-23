Tirando os gols de pênalti, como ficaria o ranking dos maiores artilheiros em Copas? Veja alterações

A Copa do Mundo de 2026 tem sido histórica para os artilheiros. Lionel Messi e Kylian Mbappé têm, juntos, oito gols em duas rodadas. Além disso, o argentino se tornou o maior artilheiro da história das Copas com 18 gols marcados.
O francês chegou a 16 gols e igualou o alemão Miroslav Klose, que tinha o recorde desde 2014.
O top-7 do ranking de artilheiros possui nomes pesados e vai de Messi a Pelé. Na soma de todos os gols entre os maiores goleadores, o número chega a 103 bolas na rede.
Ranking de maiores artilheiros:
- Messi - 18 gols em 28 jogos
- Mbappé - 16 gols em 16 jogos
- Klose - 16 gols em 24 jogos
- Ronaldo - 15 gols em 19 jogos
- Gerd Muller - 14 gols em 13 jogos
- Just Fontaine - 13 gols em seis jogos
- Pelé - 12 gols em 14 jogos
Porém, sem considerar gols de pênalti, teríamos um novo ranking. Isso porque Messi foi o que mais vezes converteu penalidades em tempo normal entre todos da lista: quatro.
Mbappé marcou em duas ocasiões da marca da cal. Ronaldo Fenômeno e Gerd Muller computam um gol para cada lado e encerram a lista.
Como Klose não bateu pênalti (assim como Just Fontaine e Pelé), o alemão segue como "líder" deste ranking, com 16. E nessa simulação, Messi e Mbappé estariam empatados, ao lado de Ronaldo Fenômeno, todos com 14 gols. Veja abaixo.
Ranking de maiores artilheiros da história das Copas do Mundo excluindo gols de pênaltis:
- Klose (Alemanh) - 16 gols
- Messi (Argentina) - 14 gols
- Mbappé (França) - 14 gols
- Ronaldo (Brasil) - 14 gols
- Gerd Muller (Alemanha) - 13 gols
- Just Fontaine (França) - 13 gols
- Pelé (Brasil) - 12 gols
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