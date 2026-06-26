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Time titular, nova "arma secreta" e função especial para Vinícius Júnior: o legado da fase de grupos para a Seleção Brasileira 

Técnico Carlo Ancelotti e jogadores avaliam que a equipe está evoluindo ao longo da competição. Brasil enfrenta o Japão, na próxima segunda-feira (29),  em Houston, às 14h (horário de Brasília), no mata-mata

Rodrigo Oliveira

Direto de Morristown

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