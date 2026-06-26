Time titular, nova "arma secreta" e função especial para Vinícius Júnior: o legado da fase de grupos para a Seleção Brasileira 

Brasil tem evoluído a cada partida; na rodada final da fase de grupos, goleou a Escócia e manteve a intensidade o jogo inteiro. CHANDAN KHANNA / AFP

A consolidação de um time titular, a nova função de Vinícius Júnior e a recuperação de Neymar como "arma secreta" para o segundo tempo estão entre os principais legados da fase de grupos para a Seleção Brasileira, conforme avaliação da comissão técnica.

Confira os três principais legados da fase de grupos para a Seleção Brasileira:

1) Consolidação de um time titular

Se o Mundial começou com Ancelotti alternando a escalação de um jogo para outro, o Brasil chega ao mata-mata com um time titular definido.

Danilo e Douglas Santos assumiram de forma definitiva as laterais, Lucas Paquetá afirmou-se como terceiro meio-campista e Matheus Cunha está consolidado como centroavante titular. Além disso, Rayan seguirá como ponta-direita, ao menos enquanto Raphinha estiver lesionado.

— Estou contente porque a equipe melhorou muito e muito rápido depois do primeiro jogo. Agora estamos sólidos, e isso é o mais importante, sobretudo em jogos de mata-mata. A solidez é muito, muito importante — analisa Ancelotti.

2) Novo posicionamento de Vinícius Júnior

Vini Jr. está na briga pela artilharia da Copa. PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Vinícius Júnior começou a Copa como ponta-esquerda, com Igor Thiago no centro do ataque. Porém, a partir do segundo jogo, contra o Haiti, Ancelotti liberou o lateral-esquerdo Douglas Santos para apoiar mais e promoveu o ingresso de Matheus Cunha como um atacante móvel, com a função tática de recuar para o meio-campo.

Esses movimentos fizeram como que Vinícius Júnior saísse da ponta- esquerda e se posicionasse mais perto do gol adversário, o que fez crescer o seu rendimento. O atacante do Real Madrid marcou quatro gols até agora, balançando as redes em todos os jogos.

— O fato de alternar a posição, jogando não apenas aberto, mas também por dentro, é uma vantagem para ele. Se você recebe a bola aberto e quer marcar um gol, muitas vezes precisa tocar seis ou sete vezes na bola. Por dentro, basta um movimento — explica o treinador.

3) Neymar como "arma secreta"

A participação de Neymar nos minutos finais da vitória contra a Escócia foi avaliada como positiva. Por uma questão física, o jogador deve seguir como uma alternativa para o segundo tempo.