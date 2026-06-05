Terra de LeBron James, do rock e do "rio que pegou fogo" recebe o Brasil em último teste pré-Copa do Mundo

Rio Cuyahoga corta a cidade ao meio em formato de "S". Rodrigo Oliveira / Agência RBS

— Não me fala nesse cara — me disse o motorista de aplicativo que me levou do aeroporto de Cleveland ao hotel, tão logo mencionei o nome de LeBron James, principal ídolo da cidade.

— Ele nos traiu. Não gosto dele — justificou o condutor, que se identificou apenas como Lawrence.

Confesso que me surpreendi. Afinal, o ícone do basquete mundial foi revelado pelo Cleveland Cavaliers e conquistou a NBA em 2016 pela franquia.

LeBron James venceu a NBA pelo Cleveland Cavaliers. Maddie Meyer / Getty Images/AFP

Porém duas saídas polêmicas — para o Miami Heat, em 2010, e para os Los Angeles Lakers, em 2018 — fazem com que o astro não seja unanimidade em sua terra natal.

Entretanto, LeBron é adorado pela maioria do povo local, embora vozes mais raivosas como a do motorista não sejam incomuns.

— A maior parte das pessoas de Cleveland considera LeBron James um Deus do basquete. Depois que ele voltou (do Miami Heat), ganhou o primeiro titulo esportivo de Cleveland em 50 anos. No geral as pessoas gostam muito dele. Mas sim, para alguns ele é uma espécie de Ronaldinho — compara o jornalista gaúcho Bruno Beidacki, 30 anos, que mora em Cleveland há três.

Rocket Arena, casa do Cleveland Cavaliers. Rodrigo Oliveira / Agência RBS

Berço do rock

Situado a 500 metros do Huntington Field, palco de Brasil x Egito, neste sábado (6), o Hall da Fama do Rock é um dos principais cartões postais de Cleveland, que se orgulha de ter sido o berço do gênero conhecido como rock and roll, termo cunhado na cidade pelo DJ Allan Freed, nos anos 50.

Hall da Fama do Rock é um dos principais cartões postais de Cleveland. Rodrigo Oliveira / Agência RBS

O rio que "pegou fogo"

O crescimento industrial de Cleveland no século 20 trouxe como consequência a poluição do Rio Cuyahoga, que corta a cidade ao meio em formato de "S". Por causas desconhecidas, dejetos espalhados pela água pegaram fogo em 1969 e as chamas se espalharam ao longo do rio, em cenas impactantes.

O incêndio do Rio Cuyahoga foi um marco para mudanças nas leis ambientais norte-americanas e e desencadeou um processo de limpeza do rio e revitalização da orla, tornando a cidade um case de convivência entre natureza e espaço urbano.

Muito esporte, poucos brasileiros

Cleveland vive intensamente o esporte, especialmente através dos Cavaliers, na NBA, dos Guardiãs, de beisebol, e dos Bowjs, de futebol americano. Porém, a comunidade brasileira não é expressiva.

— A cidade é viciada nos seus times esportivos. Bastante cultura e esporte, mas infelizmente nao temos uma comunidade brasileira muito grande. Diria que cerca de mil brasileiros moram na região metropolitana — completa o gaúcho Bruno Beidacki.

Jornalista gaúcho Bruno Beidacki mora em Cleveland. Rodrigo Oliveira / Agência RBS