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Terra de LeBron James, do rock e do "rio que pegou fogo" recebe o Brasil em último teste pré-Copa do Mundo

Com comunidade brasileira pequena, cidade de Ohio recebe a Seleção Brasileira nesta sexta (5) para o amistoso contra o Egito, no sábado (6), a uma semana da estreia na Copa do Mundo

Rodrigo Oliveira

De Cleveland

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