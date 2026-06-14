Copa do Mundo

De olho no adversário
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"Temos uma montanha-russa pela frente", diz técnico do Haiti sobre jogo contra o Brasil

Após a derrota por 1 a 0 para a Escócia, neste sábado (13), Sebastién Migné afirmou que acredita na classificação para a fase mata-mata da Copa do Mundo

Rodrigo Oliveira

Direto de Morristown

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