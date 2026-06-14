"Temos uma montanha-russa pela frente", diz técnico do Haiti sobre jogo contra o Brasil

O Haiti reconhece o favoritismo do Brasil no confronto desta sexta (19), na Filadélfia, pela segunda rodada da Copa do Mundo. O técnico da equipe caribenha, o francês Sebastién Migné, definiu a partida como uma "montanha-russa". Brasil e Haiti enfrentam-se nesta sexta (19), às 21h30min.
— Vamos tentar estar à altura desse desafio. De qualquer maneira, é um jogo de prestígio. Quando você ficou 52 anos longe de uma competição deste nível, não pode desperdiçar o prazer de estar aqui. Agora teremos uma montanha-russa pela frente: o Brasil. Precisamos aproveitar cada minuto, dar o máximo e fazer todos os esforços necessários. Muitas coisas podem acontecer — declarou.
Apesar da derrota por 1 a 0 para a Escócia, neste sábado (13), Migné disse ainda acreditar na classificação para a próxima fase.
— Claro que eu ainda acredito na classificação. Estamos preparados e sabendo que nada será fácil. O novo regulamento, com a possibilidade de classificação dos oito melhores terceiros colocados, nos permite continuar sonhando — completou.
Migné, por fim, disse que o Brasil tem muito mais a perder.
— Estamos crescendo, estamos aprendendo. Sabemos que será complicado, mas eu diria que eles têm muito mais a perder do que nós — finalizou.
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