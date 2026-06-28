Copa do Mundo

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Técnico diz que Japão evoluiu graças a Falcão: "Nos ensinou a tática, a técnica e a ter confiança"

Atual comandante japonês, Hajime Moriyasu foi treinado por ídolo do Inter em 1994

Rodrigo Oliveira

Direto de Houston

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