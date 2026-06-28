Técnico diz que Japão evoluiu graças a Falcão: "Nos ensinou a tática, a técnica e a ter confiança"

Ídolo do Inter e ícone da Seleção Brasileira, Paulo Roberto Falcão mudou a história da seleção japonesa.
Essa, ao menos, é a opinião do atual técnico do Japão, Hajime Moriyasu, manifestada em entrevista coletiva neste domingo (28), em Houston, véspera do jogo contra o Brasil, pelos 16 avos de final da Copa do Mundo.
Após exaltar a importância de Zico para o futebol japonês, o treinador lembrou do legado deixado por Falcão, que treinou o Japão em 1994.
— Tive a honra e o privilégio de aprender com o Falcão. Ele sempre dizia que tínhamos capacidade, só precisávamos de mais confiança — declarou Moriyasu, que foi treinado pelo ídolo brasileiro quando era atleta.
Segundo o atual comandante, Falcão contribuiu para a evolução da seleção japonesa.
— O Falcão nos ensinou sobre tática e qualidade individual, além da coletividade. Desde aquela época, tivemos evoluções importantes nesses aspectos — completou.
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