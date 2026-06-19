Copa do Mundo

Coração dividido
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"Talvez eu comemore os gols do Haiti e do Brasil", diz haitiana que reconstrói a vida em Porto Alegre

Clodia Pierre vive há seis anos no Rio Grande do Sul e está orgulhosa de ver o seu país na Copa do Mundo

Valter Junior

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