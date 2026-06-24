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Suíça vence Canadá e garante primeira posição no Grupo B; Bósnia segue viva em busca da vaga

Suíços enfrentarão um dos melhores terceiros colocados na próxima fase

João Praetzel

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