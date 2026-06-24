Suíça vence Canadá e garante primeira posição no Grupo B; Bósnia segue viva em busca da vaga

Manzabi fez o segundo da Suíça. Foto por EMILEE CHINN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

O Grupo B entrou em sua rodada final com as quatro seleções com chances de classificação. Melhor para Suíça e Canadá, que se enfrentaram, passaram como primeiro e segundo lugar respectivamente. A Bósnia, apesar da vitória por 3 a 1 contra o Catar, ainda dependerá de resultados de outros grupos para saber se passará como uma das melhores terceiras colocadas.

Os suíços venceram os anfitriões por 2 a 1 e agora terão pela frente um dos melhores terceiros. O jogo será no Vancouver Place, no Canadá, no dia 3 de julho, uma sexta, às 00h.

Na segunda posição, os canadenses sairão pela primeira vez de casa e duelarão contra o segundo colocado do Grupo A — Coreia do Sul ou República Tcheca. A partida ocorrerá em Los Angeles, às 16h, no domingo (28).

Como foram os jogos?

Bósnia 3x1 Catar

Ainda que não tivessem vencido na Copa, a Bósnia era favorita a levar a melhor contra o Catar. Com mais volume de jogo, abriu o placar aos 29 minutos em chute de Alajbegovic de fora da área.

Quatro minutos depois, Al-Brake, contra, faz o segundo gol para os bósnios.

Os cataris reagiram ainda no primeiro tempo. Al-Haydos recebeu de Pedro Miguel na área e tocou para dentro do gol.

No segundo tempo, a Bósnia ampliou com Mahmic. O 3 a 1 deixou os europeus com chance de classificação, a depender de resultados paralelos.

Suíça 2x1 Canadá

No confronto dos líderes, o jogo foi bastante estudado nos primeiros 45 minutos. Depois do intervalo, prevaleceu a experiência dos suíços em Copas do Mundo.

Logo no primeiro minuto da etapa final, Vargas, na segunda trave, bateu para o gol e abriu o placar. Depois, Manzabi chutou cruzado e fez o segundo da Suíça.