Suécia x Tunísia hoje: horário e onde assistir ao vivo

Suécia e Tunísia se enfrentam neste domingo (14), pela primeira rodada da Copa do Mundo 2026. O jogo será às 23h, no Estádio de Monterrey, em Monterrey, México.
Onde assistir à Suécia x Tunísia ao vivo
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- A transmissão no YouTube da Gaúcha começa às 23h;
- RBS TV, SporTV, Globoplay e Cazé TV anunciam a transmissão ao vivo do jogo.
Tabela da Copa do Mundo 2026
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