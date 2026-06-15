Suécia e Tunísia duelaram neste domingo (14), pela Copa do Mundo 2026. O jogo, realizado no Estádio de Monterrey, no México, terminou com uma goleada de 5 a 1 para a seleção sueca.
Onde assistir à Suécia x Tunísia ao vivo
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- A transmissão no YouTube da Gaúcha começa às 23h;
- RBS TV, SporTV, Globoplay e Cazé TV anunciam a transmissão ao vivo do jogo.
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Tabela da Copa do Mundo 2026
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