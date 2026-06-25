Suécia, Holanda ou Japão: qual adversário você prefere que a Seleção enfrente na próxima fase? Vote na enquete

O Brasil garantiu a primeira colocação no Grupo C da Copa do Mundo nesta quarta-feira (24) após vitória por 3 a 0 sobre a Escócia.
Na segunda-feira (29), às 14h, terá pela frente quem terminar na segunda colocação do Grupo F. Holanda, Japão ou Suécia estão na briga.
Na segunda rodada do Grupo F, a Holanda goleou a Suécia por 5 a 1, enquanto o Japão venceu a Tunísia por 4 a 0. Os holandeses estão em vantagem por terem marcados mais gols. Os tunisianos foram eliminados.
Chaveamento
- 1º do Grupo C x 2º do Grupo F
Classificação do Grupo F
- 1) Holanda (quatro pontos)
- 2) Japão (quatro pontos)
- 3) Suécia (três pontos)
- 4) Tunísia (nenhum ponto)
Jogos da última rodada - Quinta-feira (25)
- 20h - Tunísia x Holanda
- 20h - Japão x Suécia
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