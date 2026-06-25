"Somos melhores que qualquer um": torcedores de Porto Alegre opinam sobre o próximo adversário do Brasil

Após a goleada por 3 a 0 contra a Escócia, a Seleção Brasileira garantiu a primeira colocação do Grupo C da Copa do Mundo e agora aguarda para conhecer seu adversário da próxima fase.
Na segunda-feira (29), às 14h, em Houston, no Texas, terá pela frente quem terminar na segunda colocação do Grupo F. Holanda, Japão ou Suécia estão na briga.
Em Porto Alegre, torcedores que acompanharam a partida na Arena N°1, montada no Parque Harmonia para o Mundial, opinaram sobre quem preferem que a Seleção Brasileira enfrente na próxima fase.
O farmacêutico João Vitor Cardoso escolheria o caminho "mais fácil" e, por isso, prefere que o Brasil enfrente a Suécia.
— Acho a Suécia mais garantida. Vamos pelo caminho mais certo que é sucesso — afirma.
Já para o professor de taekwondo Gabriel Bertotti, a Seleção precisa fazer valer os títulos mundiais que conquistou:
— Independente do adversário que for vir nós temos que ganhar para provar que somos melhores que qualquer um. O Brasil tem cinco estrelas, é pentacampeão.
A vitória por 3 a 0 contra a Escócia e o retorno de Neymar empolgaram parte da torcida presente no Parque Harmonia. Um deles foi o funcionário público, Tobias Pacheco.
Após a partida, Pacheco afirmou que a Seleção Brasileira tem condições de vencer qualquer um dos possíveis adversários. Mesmo assim, ele admite que há um adversário que prefere evitar neste momento:
— Holanda é complicado. Eu prefiro a Suécia porque acho um adversário semelhante com a Escócia. E o Japão também é mais ou menos, mas dá para ganhar.
Copa do Mundo 2026
Possível calendário do Brasil
- Segunda fase: 29/6 - 14h (segunda-feira)
- Oitavas de final: 5/7 - 17h (domingo)
- Quartas de final: 11/7 - 18h (sábado)
- Semifinal: 15/7 - 16h (quarta)
- Final: 19/7 - 16h (domingo)
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