"Sofri menos que vocês", destaca Ancelotti após virada do Brasil nos acréscimos sobre o Japão

Houston presenciou a primeira virada do Brasil em matas de Copa do Mundo desde a vitória contra a Inglaterra em 2002. A Seleção fez 2 a 1 no Japão na fase de 16 avos e segue viva no torneio. Sano abriu o placar, mas Casemiro e Gabriel Martinelli marcaram os gols brasileiros.

O técnico Carlo Ancelotti comemorou a classificação para a próxima fase e disse que estava mais tranquilo à beira do gramado do que os torcedores na arquibancada.

— Falamos antes da Copa do Mundo. O futebol tem erros. Ninguém é perfeito. Podemos manejar como sair dos erros. Aumentamos a vigilância para minimizar as transições do Japão. O aspecto psicológico é normal, o sofrimento é normal, assim como o alívio. Sofri menos que vocês, estava confiante porque a equipe estava jogando — argumentou na coletiva após a partida.

O Brasil volta a campo no próximo domingo (29), ainda sem adversário definido — Costa do Marfim e Noruega duelam por uma vaga na terça, às 14h. Ainda sem saber quem terá pela frente, Ancelotti reconheceu que a Seleção está no caminho certo em busca do hexa.

— Estamos fortes, contentes. Sabemos que seguimos no caminho e seguir melhorando, trabalhando e descansar é importante também. Esperar quem vai ser próximo rival. Nunca temos que estar contentes com o que estamos fazendo. Podemos melhorar porque queremos jogar em um nível mais alto também. O jogo de hoje gostei muito, mas temos que pensar no próximo — finalizou.

Para domingo, o italiano tem duas dúvidas. Lucas Paquetá deixou o jogo ainda no intervalo da vitória contra o Japão e deve ser reavaliado, assim como Casemiro. O autor do primeiro gol do Brasil foi substituído após dores na virilha durante o segundo tempo.