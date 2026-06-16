Neymar até não treinou com bola com a Seleção. DARRIAN TRAYNOR / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A situação de Neymar na Seleção Brasileira já virou um grande mistério. O processo de recuperação da lesão na panturrilha direita é tratado internamente, sem nenhum posicionamento público que seja definitivo por parte da CBF.

O último comunicado oficial foi no dia 8 de junho, com a informação de que “o exame feito apresentou boa evolução em seu tratamento, dentro dos parâmetros esperados” e que “o processo de recuperação seguirá como o planejado pela comissão médica”.

Leia Mais DIOGO OLIVIER: Neymar e o risco do maior mico brasileiro na história das Copas

Nos últimos dias Carlo Ancelotti foi perguntado nas entrevistas coletivas sobre a situação e se limitou a dizer que Neymar está no trabalho de recuperação, com expectativa positiva de contar com ele em breve para os treinos.

Mas o fato é que Neymar até agora não apareceu no campo do CT do New York Red Bulls para treinar com bola. Ele segue fazendo trabalho de fisioterapia e recuperação física. Ninguém na CBF se manifesta oficialmente sobre uma previsão de data de retorno. Justamente por isso, a expectativa de ter o atacante em campo ainda na fase de grupos da Copa do Mundo é apenas uma projeção sem confirmação oficial.

30 dias fora de campo

A lesão de Neymar ocorreu no dia 17 de maio, na partida do Santos contra o Coritiba. No dia 28 de maio, Rodrigo Lasmar, médico da CBF, chegou a falar que em duas ou três semanas seria possível recuperar o atleta, o que ainda não aconteceu.

Nesta quarta-feira a lesão muscular de Neymar completa 30 dias. E ele segue sem uma previsão exata de retorno. Este é o grande mistério da Seleção Brasileira na Copa do Mundo.