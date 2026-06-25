Simulador da Copa do Mundo 2026: faça palpites e adivinhe quem será o campeão

Quem você acha que será o grande campeão da Copa do Mundo 2026? Monte sua previsão agora: selecione os dois primeiros colocados de cada grupo e escolha mais oito terceiros para completar os 32 classificados para o mata-mata.
Em seguida, defina os confrontos e avance rodada por rodada até descobrir quem levanta a taça na grande final. Se quiser compartilhar o resultado com seus amigos, entre no especial aqui.
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