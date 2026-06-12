"Simplicidade e clareza": gerente de seleções da CBF destaca trabalho de Ancelotti na Seleção

Em entrevista para a Rádio Gaúcha nesta sexta (12), o gerente de Seleções da CBF elogiou a preparação na reta final do ciclo. Gaúcho de Taquari, Cícero Souza está na delegação da Seleção que estreia neste sábado (13), contra o Marrocos, na Copa do Mundo.
Ele fez questão de elogiar o trabalho desenvolvido na reta final do ciclo, desde que Ancelotti chegou ao cargo. O italiano assumiu o comando da Seleção no início do ano passado:
— Acredito que fizemos um final de preparação com estruturação muito apropriada. Chegamos confiantes e acreditando que vamos desempenhar o melhor futebol possível — frisou.
Elogios a Ancelotti
Souza também não poupou elogios ao técnico Carlo Ancelotti:
— Simplicidade e clareza em termos de metodologia. Tem uma linguagem muito clara de ser compreendida. Todos os trabalhos de campo sempre levam a uma ideia e a um modelo de jogo. É algo incrível — assegurou.
A Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo contra o Marrocos. A partida, que abre o grupo C, será neste sábado (13), às 19h, em Nova Jersey. Às 22h, Haiti x Escócia, em Boston, fecham a primeira rodada da chave.