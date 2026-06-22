Show espanhol, decepção belga e a sensação da Copa: veja o que rolou no 11º dia de Copa do Mundo

Yamal se tornou o oitavo jogador mais jovem a marcar em Copas do Mundo. BUDA MENDES / GETTY IMAGES . AFP

O domingo (21) ficou marcado por mais um dia agitado e com muitos elementos que engrandeceram a segunda rodada da Copa do Mundo. As quatro partidas realizadas tiveram uma ótima demonstração coletiva da Espanha em contraste com as más atuações da Bélgica. Cabo verde se permitiu sonhar e o Egito conquistou a primeira vitória na história dos Mundiais.

Quem esperava um 11º dia de Copa sem grandes partidas errou o palpite e se recheou com bons jogos. A começar pela goleada da seleção espanhola sobre a Arábia Saudita — que espantou as lembranças ruins da primeira rodada e se colocou em primeiro do grupo H.

Se alguém encanta no Mundial, este alguém não é a Bélgica, que empatou em 0 a 0 com o Irã e vai aumentando a desconfiança sobre um avança para a próxima fase.

Os últimos duelos do dia foram marcados pela superação de Cabo verde que arrancou um empate em 2 a 2 com o Uruguai e o Egito que venceu a Nova Zelândia por 3 a 1.

Grande atuação dos espanhóis

Lamine Yamal se tornou o oitavo jogador mais jovem a marcar em uma Copa do Mundo. Roberto Schmidt / AFP

A Espanha foi para o duelo contra a Arábia Saudita precisando vencer após o empate com Cabo Verde na primeira rodada. E cumpriu com a obrigação.

Os espanhóis não tomaram conhecimento do adversário e Lamine Yamal e Oyarzabal lideraram a equipe na goleada por 4 a 0, que ainda contou com o gol contra de Altambakti. Com o resultado expressivo, os europeus chegaram na primeira colocação do grupo H.

O destaque ficou para Yamal, que marcou seu primeiro gol em Copas do Mundo e, com 18 anos e 343 dias, ele se tornou o oitavo jogador mais jovem a marcar gols em Mundiais.

A decepcionante geração belga

Bélgica ainda não venceu na Copa do Mundo. PATRICK T. FALLON / AFP

A Bélgica ainda não venceu na Copa do Mundo de 2026 e somou mais uma empate na segunda rodada do Grupo G. Deste vez, o adversário foi o Irã, que ficou com um jogador a mais após o zagueiro Ngoy ser expulso.

Os belgas estão na terceira colocação da chave com dois pontos somados e vai para a última rodada contra a Nova Zelândia precisando vencer para avançar para as 16 avos de final.

A surpresa da Copa

Cabo Verde e Uruguai somaram um ponto cada. PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

O jogo mais agitado ficou para Uruguai e Cabo Verde. Pelo grupo H, as equipes empataram em 2 a 2, mas o destaque ficou por conta dos cabo-verdianos, que marcaram o seus primeiros gols na história da Copa do Mundo e buscaram o empate no segundo tempo.

Cabo Verde abriu o placar com um golaço de falta de Lenina. Após sofrer o baque inicial, os uruguaios tomaram a rédea do duelo e viraram ainda no primeiro tempo com Araújo e Canobbio.

Mas a mística do Mundial permite sonhos e os estreantes em Copas empataram com Varela e somaram o segundo ponto no torneio. Cabo Verde enfrenta a Arábia Saudita, lanterna do grupo, na sexta-feira (26) sonhando com o avanço para a próxima fase.

A primeira vitória

Egito venceu a primeira partida na história da Copa do Mundo. FRAN SANTIAGO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Fechando o dia, o Egito venceu, de virada, a Nova Zelândia por 3 a 1 e pulou para a liderança do grupo H. Os gols da partida foram marcados por Trézeguet, Salah e Ziko, pelo lado egípcio. Surman descontou.

Com o gol marcado, Salah se tornou o maior artilheiro em Copas da equipe com três gols marcados. Além disso, a seleção egípcia espantou o tabu histórico e conquistou os primeiros três pontos em Mundiais.