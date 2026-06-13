Show de Balogun e gol de ex-Inter: como foi a goleada dos Estados Unidos sobre o Paraguai na Copa

Mais um anfitrião venceu. Em Los Angeles, os Estados Unidos bateram o Paraguai por 4 a 1, em resultado que foi construído ainda no primeiro tempo, nesta sexta-feira (12). Com direito a show do atacante Balogun (artilheiro da Copa até o momento, com dois gols), do Monaco. Maurício, ex-Inter descontou para os sul-americanos.
Muito cedo, os norte-americanos abriram o placar. E graças ao talento de Pulisic. Ele fez jogada individual e invadiu a área a dribles. E o gol só não foi mais bonito porque Bobadilla colocou o pé na bola e mandou contra o próprio patrimônio, abrindo o placar para os anfitriões.
O jogador do Milan seguiu desequilibrando. Ele fez a jogada daquele que seria o segundo gol dos Estados Unidos. No entanto, o lance foi anulado por impedimento.
Mas era claro que o domínio imposto pelos Estados Unidos fazia com que fosse questão de tempo para o placar ser ampliado. De novo na jogada de Pulisic, ele deu assistência para o gol de Balogun. Dessa vez, valeu.
E o terceiro gol veio ainda no primeiro tempo. Praticamente no último lance, Balogun, de novo ele, foi acionado em profundidade. Ele limpou a marcação de Gustavo Gómez e, de canhota, bateu no ângulo para fazer 3 a 0.
O jogo parecia tão encaminhado que o técnico Mauricio Pochettino sacou ainda no intervalo o meia Pulisic. Mas o ímpeto não diminuiu, e os Estados Unidos seguiam aproveitando as fragilidades defensivas do Paraguai.
Mas foi um ex-Inter quem descontou. Mauricio, hoje atacante do Palmeiras, e que havia entrado no intervalo, recebeu cara a cara e mandou para fazer o único gols do sul-americanos na partida.
Nos acréscimos do jogo, Giovanni Reyna, com um belo chute, confirmou a goleada do time da casa.
Com o resultado, os Estados Unidos saem em vantagem, na liderança do grupo D da competição. A conclusão da primeira rodada da chave acontece na madrugada de sábado (13) para domingo (14), à 1h, com Austrália x Turquia, em Vancouver.
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