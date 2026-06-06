Série da Fifa estreia com o goleiro Alisson lendo carta do irmão Muriel

A Copa do Mundo 2026 terá início na próxima quinta-feira (11), mas antes do apito inicial, a Fifa lançou um projeto para contar as histórias de apoio e superação que levaram os jogadores até o Mundial.

A série “Letters That Unite” estreia com o goleiro gaúcho e ex-Inter Alisson Becker lendo uma carta do irmão, Muriel, também goleiro profissional.

Na mensagem, o também ex-goleiro do Colorado relembra momentos da infância, a paixão compartilhada pelos dois e o orgulho da família por ver Alisson defendendo a Seleção Brasileira na sua terceira Copa.

Segundo a Fifa, a iniciativa tem como objetivo destacar as relações pessoais e sacrifícios que marcam a trajetória dos atletas:

"Damos voz às pessoas mais próximas deles para mostrar como o futebol une culturas e gerações em torno de uma paixão comum", informou a entidade.