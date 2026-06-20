"Senti forte e fiquei com medo, só isso", disse Raphinha ao deixar o campo contra o Haiti

O Brasil desencantou e conseguiu boa vitória por 3 a 0 contra o Haiti nesta sexta-feira (19), mas o ponto de preocupação ficou com o atacante Raphinha, que se lesionou e deixou o campo ainda no primeiro tempo.
No jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, o camisa 11 conversou com companheiros antes de deixar o gramado.
Segundo o jornal Extra, o ator e dublador Gustavo Machado, especialista em leitura labial, identificou o que foi falado pelo atleta do Barcelona.
— Senti forte e fiquei com medo, só isso — disse o jogador antes de ser substituído por Rayan.
O tratamento no músculo posterior da coxa direita foi iniciado ainda durante o jogo pelo departamento médico da Seleção. Neste sábado (20), a CBF divulgou boletim médico informado que o jogador não será cortado.
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