O Senegal aplicou uma goleada de 5 a 0 sobre o Iraque pela Copa do Mundo. Com o resultado, os africanos acabaram na terceira posição, com três pontos e saldo 2, precisando aguardar o final da rodada para saber se classificarão para a segunda fase.
Veja como foi Senegal x Iraque
Os destaques de Senegal x Iraque
Tabela da Copa do Mundo 2026
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