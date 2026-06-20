Senegal enfrenta crise em meio a disputa da Copa do Mundo; entenda o motivo

Pape Thiaw estaria sem contrato para comandar a seleção. Foto por DAN MULLAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Derrotado na primeira partida, Senegal tem vivido uma situação ainda mais complicado nos bastidores da Copa do Mundo. Conforme o site Sport News Africa, o time senegalês conta com um racha entre jogadores e comissão técnica com os membros da federação de futebol senegalesa.

O problema é anterior à viagem da seleção para os Estados Unidos para a disputa do torneio. Uma das reivindicações dos jogadores seria pelo não pagamento da bonificação em dinheiro pelo vice-campeonato da Copa Africana de Nações e pela vaga ao Mundial. A federação senegalesa já teria recebido os valores.

Além disso, somam-se outros fatores. Os atletas estariam desgostosos com as condições oferecidas para a disputa da Copa. O hotel em Nova Jersey, escolhido para ser a sede, é uma das reclamações, com a desaprovação da comida servida no local. O cozinheiro oficial da seleção não foi para a Copa do Mundo e, em protesto, alguns atletas estariam pedindo suas refeições de forma individualizada.

Um outro fato afeta o técnico Pape Thiaw. Segundo a reportagem do site, o treinador não recebe salário há cinco meses e estaria sem contrato em meio à disputa da Copa.

Senegal volta a campo na próxima segunda-feira (22), às 21h, contra a Noruega, na segunda rodada do Grupo I.