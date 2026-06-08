“Sempre tem mais Copa”: maior cobertura da história da RBS terá programação especial em todos os veículos

O Grupo RBS se prepara para realizar a maior cobertura de Copa do Mundo da sua história. São 20 enviados especiais para os três países-sede, Estados Unidos, México e Canadá, com a missão de contar os detalhes do que rola dentro e fora do campo em todos os veículos da empresa.

Mas a força da mobilização da RBS vai muito além: centenas de profissionais estarão envolvidos nas redações do Rio Grande do Sul levando informação, serviço, análise, entretenimento e torcida ao público durante a competição.

Com o conceito "Na RBS sempre tem mais Copa", a campanha publicitária lançada neste domingo (7), assinada por DZ Estúdio e com produção de O Clube (confira a ficha técnica completa abaixo), reforça a grande mobilização da empresa para o Mundial.

As peças, estreladas pelos comunicadores Adroaldo Guerra Filho (Guerrinha), Alice Bastos Neves, Cacau Corazza, Cesar Cidade Dias (CCD), Eduardo Gabardo, Lelê Bortholacci, Luciano Périco, Marcelo de Bona, Maurício Saraiva, Pedro Ernesto, Rodrigo Adams, Rodrigo Oliveira e Vagner Martins (Vaguinha), terão desdobramentos em TV, digital, rádio e jornal impresso.

Copa mobiliza mais de 250 pessoas na RBS. Bruno Todeschini / Agencia RBS

— A Copa do Mundo é um evento global, mas a nossa missão continua sendo falar de gaúcho para gaúcho. Para isso, construímos uma cobertura sem precedentes, que une a presença nos países-sede à atuação integrada de todos os veículos do Grupo RBS.

Com um time reconhecido pela audiência e uma operação preparada para informar, analisar e emocionar, acompanharemos cada detalhe e compartilharemos essa experiência com o público em todas as plataformas, reforçando que na RBS, de fato, sempre tem mais Copa — destaca Tiago Cirqueira, diretor-executivo de Produto Digital do Grupo RBS.

Comunicadores em clima de Copa. O Clube / Divulgação

Cobertura multiplataforma em todos os veículos

A Gaúcha, emissora licenciada pela FIFA, vai narrar 98 dos 104 jogos do torneio e contará, além da programação da rádio, com uma grade especial no YouTube que estará ao vivo todos os dias da semana, das 8h45min às 21h, repercutindo os destaques do principal evento futebolístico do mundo.

Às vésperas da Copa, a RBS lançou, no fim de maio, novos canais digitais da Gaúcha no YouTube e nas redes sociais (@Gaucha e @GauchaEsportes), potencializando o alcance e a relevância da marca que é referência em jornalismo e esporte no Rio Grande do Sul.

Novidade na programação, a atração Gaúcha na Copa, que contará com mais de uma edição diária e será apresentada dos Estados Unidos por Luciano Périco, vai conectar as equipes que estarão nos países-sede com as redações de Porto Alegre antes e depois dos principais jogos. Somando ao conteúdo exclusivo in loco, o Sala de Redação será apresentado e o Timeline ancorado diretamente dos Estados Unidos. Ao longo da competição, todos os programas da Gaúcha terão entradas ao vivo com as notícias do evento.

A RBS TV vai ampliar a presença da RBS na Copa explorando histórias curiosas e reforçando a proximidade com a comunidade gaúcha em reportagens e entradas ao vivo nos telejornais Bom Dia Rio Grande, Jornal do Almoço e RBS Notícias. Conteúdos do RS também poderão ter valorização nacional em programas da Globo, SporTV, GloboNews e GETV. Em Porto Alegre, um espaço em frente à Orla do Guaíba e ao Parque Maurício Sirotsky Sobrinho (Harmonia) servirá de ponto para ancoragem de programas e entradas ao vivo da RBS TV acompanhando o movimento da torcida em dias de jogos na cidade.

Em GZH, a cobertura terá minuto a minuto de todos os jogos, colunas com relatos pessoais, análises de desempenho, estatísticas dos jogos, agenda completa com o serviço de horários e de onde assistir aos jogos, repercussão de conteúdos virais e acompanhamento permanente da Seleção. O “Guia da Copa” vai reunir todas as informações do Mundial e uma newsletter diária deixará os assinantes por dentro dos principais destaques.

Os jornais Zero Hora, Pioneiro e Diário Gaúcho terão curadoria dos principais fatos embalados em formato especial para os leitores, com profundidade nas histórias e análises para assinantes.

Nova grade de lives

A partir desta segunda (8), Atlântida e Gaúcha estreiam suas programações de Copa combinando análise, opinião, humor e interação com a audiência. Seis novos programas, Vibe Copa, 2 Gordos e Uma Copa, Aquece, Zona Total, Happy Hour Gre-Nal e Copando Tudo, serão transmitidos ao vivo no YouTube de ATL TV e de Gaúcha Esportes.

Além disso, quadros especiais vão se somar às participações de comunicadores da Atlântida no Bola nas Costas e no Pretinho Básico diretamente dos Estados Unidos. Já a 92 trará uma comunicação leve, baseada na informação, com diversão e proximidade com o público.

Os perfis nas redes sociais dos veículos (Instagram e TikTok) atuarão ampliando a cobertura multiplataforma com vídeos de curiosidades, bastidores da cobertura, factuais, trechos de entrevistas impactantes e mais.

Programação ao vivo todos os dias no YouTube

Confira a programação que estará ao vivo no YouTube durante a Copa e em quais canais cada atração será transmitida:

Segue o Fio - 8h45min às 11h (Gaúcha e Gaúcha Esportes)

(Gaúcha e Gaúcha Esportes) Bola nas Costas - 11h às 12h (Gaúcha Esportes e ATL TV)

(Gaúcha Esportes e ATL TV) Aquece - 12h às 13h (Gaúcha Esportes e ATL TV)

(Gaúcha Esportes e ATL TV) Sala de Redação - 13h às 15h (Gaúcha e Gaúcha Esportes)

(Gaúcha e Gaúcha Esportes) Zona Total - 15h às 17h (Gaúcha Esportes e ATL TV)

(Gaúcha Esportes e ATL TV) Vibe Copa - 17h às 17h45min (Gaúcha Esportes e ATL TV)

(Gaúcha Esportes e ATL TV) Happy Hour Gre-Nal - 17h45min às 19h (Gaúcha Esportes e ATL TV)

(Gaúcha Esportes e ATL TV) Copando Tudo - 19h às 20h30min (Gaúcha, Gaúcha Esportes, ATL TV e GZH)

(Gaúcha, Gaúcha Esportes, ATL TV e GZH) Dois Gordos e Uma Copa - 14h às 14h30min (ATL TV) e 20h30min às 21h (Gaúcha Esportes)

Cobertura in loco

Ao lado de centenas de profissionais que trabalharão na cobertura da RBS na Copa, os 20 enviados para os três países-sede são: André Gonçalves, Cacau Corazza, Cesar Cidade Dias (CCD), Diogo Olivier, Diori Vasconcelos, Eduardo Gabardo, Eduardo Rachelle, Kelly Matos, Lelê Bortholacci, Leonardo Oliveira, Luciano Périco, Maurício Saraiva, Pedro Ernesto Denardin, Rafael Diverio, Rhadam Miranda, Rodrigo Adams, Rodrigo Oliveira, Tiago Cirqueira, Vagner Martins (Vaguinha) e Valéria Possamai.

Parceiros

A cobertura da RBS na Copa conta com a parceria de KTO, Tramontina, Benoit, CarHouse, Alibem, StokCenter, Amigo, InfinitePay, Snickers, Fatal Model, HS Consórcios, Nat Frangos, Tchê Ofertas e Keep Cooler.

Ficha técnica da campanha “Na RBS sempre tem mais Copa”

DZ Estúdio

Atendimento: Caroline Portela

Redação: Anaí Corrêa e José Pedro Paz

Direção de Arte: Vinicius Henn e José Pedro Paz

Head de Criação: José Pedro Paz

Produção: Jocelin Fritsch

O Clube e Loop Reclame

Direção: Pedro Mello

Assistência de Direção: Vitória Centeleghe

Direção de Fotografia: William Wendler

1º Assistente de Câmera: Klaus Benevenuto

2º Assistente de Câmera: Nicole Vaz

Video Assist: Fabiano Oliveira

Logger: Rodrigo Chotgues

Elenco: Lúcio Salimen

Foto Still: Victor Mayer

Produção Executiva: Marcos Belo

Assistente de Produção Executiva: Rodrigo Russomano

Direção de Produção: Jeferson Silva

Assistente de Produção: Douglas Zborowsky

Produção de Set: Biel Fontoura

Produção de Elenco: Yago Warren

Produção de Locação: Rafael Zanchi

Eletricista: Jô Fontana

Direção de Arte: Taygra Memoli

Contrarregra chefe: Vitória Reimundo

1º Assistente de Contraregra: Bianka Weber

2º Assistente de Contraregra: William Lopes

Produção de objetos: Gabriela Bettanin

Maquiagem: Jojo Silveira

Assistência de Maquiagem: Juliana Senna

Produção de Figurino: Jade Primavera

Técnico de Som: Nícolas Alexandrini

Alimentação: Rose Avilla

Caminhão Elétrica: Elizeu

Caminhão de Objetos: Eduardo Mota

Van de Figurino: Rodrigo Pergher

Van de Câmera: Mello

Making Of Vídeo: Vanessa Tesch

Making Of Foto: William Anacleto

Produtora de Áudio: Loop Reclame