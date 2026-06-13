Copa do Mundo

Sina a ser quebrada
Notícia

Sempre que levantou a taça, Brasil teve menos "estrangeiros" do que atletas jogando no país; veja o histórico

País exportador de craques, Brasil vai à Copa com o desafio de vencer com um time de jogadores que atuavam no Exterior

Valter Junior

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS